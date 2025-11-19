Осам ухапшених у Хрватској због сексуалног злостављања дјеце

Извор:
Хрватска полиција идентификовала је осам осумњичених и осморо дјеце током међународне акције сузбијања кривичних дјела сексуалног злостављања и искориштавања дјеце путем интернета "Мозаик 2025".
На основу свих прикупљених информација, хрватска полиција идентификовала је осам особа осумњичених за почињење укупно 31 кривичног дјела сексуалног злостављања дјеце путем интернета, док је међу жртвама осморо хрватске дјеце чије су фотографије и видео-снимци пронађени код осумњичених.
Директорат полиције саопштио је да су кривична дјела почињена прибављањем, приступањем, дијељењем и производњом материјала сексуалног злостављања и искориштавања дјеце, упознавањем дјеце о порнографији те мамљењем дјеце за задовољење полних потреба.
Наглашава се да је за наведена кривична дјела прописана казна затвора од једне до 10 година, као и да је до сада утврђено да је један од осумњичених отприје познат полицији за почињење ове врсте дјела.
Полиција наводи да су осумњичени, осим јавно доступних апликација за комуникацију, користили и апликације с такозваном "енд то енд" енкрипцијом гдје су учествовали у размјени материјала сексуалног злостављања дјеце и то као чланови више група у којима су актери из различитих земаља такве материјале учитавали и размјењивали.
За сада нема података који би упућивали на међусобну повезаност с осумњиченима из других држава.
У Директорату полиције појашњавају да се починиоци сексуалног злостављања дјеце међусобно повезују путем интернета, размјењују материјале и савјете како сексуално злостављати дјецу те како остати анониман и неоткривен, а притом дјеловати и прекогранично. Истичу и да је то на Балкану још лакше због мањих језичких баријера.
У акцији су, осим хрватске, учествовале и полиције Словеније, Мађарске, Србије, Албаније, БиХ, Црне Горе и Сјеверне Македоније. Укупно је идентификовано о 14 жртава, чиме је њихово даље злостављање прекинуто, преноси.
Укупно су осумњичене 43 особе, а проведене су 44 доказне радње претраге дома осумњичених, док су од починилаца одузета 393 уређаја и медија за похрану дигиталних података. У полицији истичу да су анализе садржаја у току.
Акција, спроведена у оквиру Европске мултидисциплинарне платформе против криминалних пријетњи /Емпакт/ наставак је сарадње регионалних полиција која има за циљ разоткрити случајеве сексуалног злостављања дјеце на интернету, спријечити даљње злостављање дјеце, осигурати сигурност жртвама и разоткрити те санкционисати сексуалне злостављаче дјеце.
