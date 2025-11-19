Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје

Извор:
Због радова сутра ће од девет сати до 13 часова бити дијелови улица Петра Мећаве бр. 1 и 2.
Како наводе из бањалучке “Електрокрајине”, електричне енергије неће бити ни у дијеловима улица Грчка, Јована Дучића и Видовданска и то у времену од девет сати до 12 часова, те у дијелу улице 2. крајишког корпуса, од девет сати до 13.30 часова.
Такође, искључења су најављена и за дијелове улица Срђе Злопоглеђе и Стевана Булајића, од девет сати до 14 часова.
