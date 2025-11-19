Logo
Large banner

Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје

Извор:

АТВ

19.11.2025

21:19

Коментари:

0
Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје
Фото: АТВ

Због радова сутра ће од девет сати до 13 часова бити дијелови улица Петра Мећаве бр. 1 и 2.

Како наводе из бањалучке “Електрокрајине”, електричне енергије неће бити ни у дијеловима улица Грчка, Јована Дучића и Видовданска и то у времену од девет сати до 12 часова, те у дијелу улице 2. крајишког корпуса, од девет сати до 13.30 часова.

Петер Сијарто-23092025

Свијет

Сијарто: Оно што се дешава у Бриселу превазилази сваки здрав разум

Такође, искључења су најављена и за дијелове улица Срђе Злопоглеђе и Стевана Булајића, од девет сати до 14 часова.

Подијели:

Таг:

isključenje struje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Оно што се дешава у Бриселу превазилази сваки здрав разум

2 ч

0
Потоп КК Игокеа против Вирзбурга

Кошарка

Потоп КК Игокеа против Вирзбурга

2 ч

0
Истрага у току: Оскрнављен православни храм у Улцињу

Регион

Истрага у току: Оскрнављен православни храм у Улцињу

2 ч

0
Драма у школи у Њемачкој: Повријеђено 19 ученика

Свијет

Драма у школи у Њемачкој: Повријеђено 19 ученика

2 ч

0

Више из рубрике

Огласио се Станивуковић о Влади Ђајићу

Бања Лука

Огласио се Станивуковић о Влади Ђајићу

8 ч

2
Маричић: И наши противници знају да ћемо направити више него очекиван резултат

Бања Лука

Маричић: И наши противници знају да ћемо направити више него очекиван резултат

9 ч

0
Смијењен са функција: Огласио се Владо Ђајић

Бања Лука

Смијењен са функција: Огласио се Владо Ђајић

11 ч

4
Ђајић смијењен: Маричић на челу бањалучког СНСД-а

Бања Лука

Ђајић смијењен: Маричић на челу бањалучког СНСД-а

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

15

Откривен детаљ из Мелбурна: Ово о Ђоковићу и Марију нисмо знали

23

10

Волш хоће да забрани свједоцима да о убијеној Ани говоре као о посвећеној мајци

23

06

Да ли је исламизација политички мит или реалност Европе?

23

02

Цвијановић: Бањалука је срце наше Републике и 23. новембра биће дио наше велике побједе

23

00

Возио под дејством кокаина: Тежак удес младића из БиХ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner