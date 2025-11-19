Logo
Ђајић смијењен: Маричић на челу бањалучког СНСД-а

Извор:

АТВ

19.11.2025

11:28

Коментари:

0
Ђајић смијењен: Маричић на челу бањалучког СНСД-а

Предсједник СНСД-а Милорад Додик именовао је за привременог предсједника Градског одбора СНСД Бањалука Горана Маричића.

Милорад Додик

Република Српска

Додик разријешио Владу Ђајића свих функција

Додик је донио одлуку да се сада већ бивши предсједник бањалучког СНСД-а Владо Ђајић разрјешава дужности предсједника ГО због нарушавања угледа СНСД, наводе из ове странке.

Тагови:

Goran Maričić

Владо Ђајић

СНСД

Милорад Додик

