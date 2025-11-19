Ђајић смијењен: Маричић на челу бањалучког СНСД-а

Извор:
Предсједник СНСД-а Милорад Додик именовао је за привременог предсједника Градског одбора СНСД Бањалука Горана Маричића.
Додик је донио одлуку да се сада већ бивши предсједник бањалучког СНСД-а Владо Ђајић разрјешава дужности предсједника ГО због нарушавања угледа СНСД, наводе из ове странке.
Предсједник @MiloradDodik донио је одлуку да се Владо Ђајић разрјешава дужности предсједника Градског одбора СНСД Бањалука због нарушавања угледа СНСД.— СНСД (@SNSDDodik) November 19, 2025
Предсједник Милорад Додик именовао је за привременог предсједника Градског одбора СНСД Бањалука Горана Маричића. pic.twitter.com/IKV9iGdJvU
