'Одвратно је', 'Катастрофа': Гости из иностранства за АТВ прокоментарисали ваздух у Бањалуци

Аутор:

Стеван Лулић

18.11.2025

22:01

Коментари:

0
'Одвратно је', 'Катастрофа': Гости из иностранства за АТВ прокоментарисали ваздух у Бањалуци

Загађење ваздуха поново је тема у Бањалуци, али и на цијелом Балкану. Ништа необично с обзиром на то да индекс загађења посљедњих дана скаче високо на скали.

АТВ је питао грађане шта мисле о квалитету ваздуха, а међу њима смо затекли и једног госта из Словеније.

Он је за АТВ упоредио квалитет ваздуха у Бањалуци и Љубљани.

"Иначе живим у Љубљани, то је котлина. Има смога, али не толико колико овдје. Кад сам стигао у Бањалуку и кад сам изашао из аута, катастрофа ваздух, не могу дисати", рекао је за АТВ овај становник Љубљане.

Није он једини који је ових дана дошао у Бањалуку и осјетио смог у највећем граду Српске.

"Ја сам из Лазарева. Одвратно је", каже нам једна посјетитељка.

Бањалучани, са друге стране, кажу да је загађење осјетније у зимском периоду, али истичу да је битна свијест грађана, како колективна тако и индивидуална.

"Мислим да се то у зимском периоду посебно одрази и због ложења и због издувних гасова. Међутим, то се може редуковати само је битна свијест грађана", каже за АТВ један Бањалучанин.

zagađenje vazduha

vazduh

Бањалука

zagađenje

