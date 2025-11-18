'Одвратно је', 'Катастрофа': Гости из иностранства за АТВ прокоментарисали ваздух у Бањалуци

Аутор:Стеван Лулић
18.11.2025
22:01
Коментари:0
Загађење ваздуха поново је тема у Бањалуци, али и на цијелом Балкану. Ништа необично с обзиром на то да индекс загађења посљедњих дана скаче високо на скали.
АТВ је питао грађане шта мисле о квалитету ваздуха, а међу њима смо затекли и једног госта из Словеније.
Он је за АТВ упоредио квалитет ваздуха у Бањалуци и Љубљани.
"Иначе живим у Љубљани, то је котлина. Има смога, али не толико колико овдје. Кад сам стигао у Бањалуку и кад сам изашао из аута, катастрофа ваздух, не могу дисати", рекао је за АТВ овај становник Љубљане.
Није он једини који је ових дана дошао у Бањалуку и осјетио смог у највећем граду Српске.
"Ја сам из Лазарева. Одвратно је", каже нам једна посјетитељка.
Бањалучани, са друге стране, кажу да је загађење осјетније у зимском периоду, али истичу да је битна свијест грађана, како колективна тако и индивидуална.
"Мислим да се то у зимском периоду посебно одрази и због ложења и због издувних гасова. Међутим, то се може редуковати само је битна свијест грађана", каже за АТВ један Бањалучанин.
Наука и технологија
32 мин0
Друштво
36 мин0
БиХ
42 мин0
Хроника
46 мин0
Бања Лука
3 ч0
Бања Лука
10 ч0
Бања Лука
16 ч0
Бања Лука
2 д0
Најновије
Најчитаније
22
16
22
13
22
03
22
01
21
50
Тренутно на програму