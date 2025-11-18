Ватра ''прогутала'' стан: Ситница изазвала праву хаварију

Извор:
Телеграф
18.11.2025
21:36
Коментари:0
У понедјељак око 22 часова у Жељезнику, у улици Ивана Горана Ковачића у стану у приземљу, дошло је до пожара, којом приликом је стан у потпуности изгорио, сазнаје Телеграф.рс.
Власник стана Г.К. (53) је усљед повреда насталих од дима превезен е на ВМА на одјељење токсикологије.
Како сазнаје поменути портал, до пожара је дошло тако што је власнику остала упаљена цигарета.
Брзом интервенцијом ватрогасаца пожар је локализован.
