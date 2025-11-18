Забрањен саобраћај преко Романије због лоших временских услова

Извор:
На магистралном путу преко Романије због временских услова на снази је забрана саобраћаја за теретна возила, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Саобраћај се у већем дијелу Српске одвија по мокрим и клизавим коловозима.
"Упозоравамо на дионице у вишим планинским предјелима, гдје мјестимично има расквашеног снијега на коловозу. Возачима савјетујемо опрезну вожњу, прилагођену условима на путу уз обавезно посједовање зимске опреме", наводи АМС.
