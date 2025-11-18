Гастоз подијелио најдивније вијести: Тичу се малене Ленке

Извор:
Прелијепе вијести стижу из Београда овог поднева! Наиме, у познатом ноћном клубу "Мр Стефан Браун", у понедјељак 17. новембра је одржано Вече познатих, које је имало хуманитарни карактер, а гдје се новац прикупљао за малену Ленку.
Домаћин је био Ненад Маринковић Гастоз, који је и донио најљепше вијести - новац за Ленку је прикупљен!
Горепоменути "Мр Стефан Браун" је одлучио да послије пуних 10 година поново организује Вече познатих, гдје ће на првом мјесту бити управо помоћ како дјеци, тако и онима којима је она најпотребнија.
Прво Вече познатих, на ком је домаћин Ненад Маринковић Гастоз, прошло је и више него добро, пошто је управо домаћин, заједно са клубом и својим гостима - Лацкуом, Душицом Јаковљевић, ВајВаијем и осталима успио да прикупи потребан новац за малу Ленку!
Овиме се похвалио управо Гастоз путем друштвених мрежа, гдје је само оставио поруку Ленкиног тате који је рекао да су "успјели" да прикупе оно што је овој хероини било потребно.
Наравно, ово је тек прво Вече познатих у овом клубу, а једног понедјељка сваког мјесеца ће се одржати и ново, гдје ће се Гастоз потрудити да доведе што боље госте, пише "Телеграф".
