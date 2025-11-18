Logo
Large banner

Какво ће бити вријеме сутра?

Извор:

Агенције

18.11.2025

14:32

Коментари:

0
Какво ће бити вријеме сутра?

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра ће бити промјенљиво облачно вријеме уз сунчане периоде, осим у Херцеговини и на истоку, док се на планинама очекује снијег.

Јутро ће бити облачно уз пролазну маглу око ријека и по котлинама, са температуром од минус један до пет, на југу девет степени Целзијусових, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Највиша дневна температура ваздуха биће од четири до 10, на југу до 15 степени Целзијусових.

Вјетар ће бити слаб до умјерен углавном источних смјерова, у Херцеговини јужних.

У Републици Српској и ФБиХ данас преовладава облачно вријеме са кишом, а у вишим подручјима и на планинама регистрован је слаб снијег, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура у 13.00 часова: Бјелашница минус један степен, Хан Пијесак, Калиновик и Кнежево нула, Чемерно један, Соколац два, Сарајево, Дринић и Мркоњић Град три, Рибник и Сребреница четири, Зворник, Рудо и Нови Град шест, Вишеград, Фоча, Приједор, Добој, Бијељина и Бањалука седам, Србац осам, Гацко и Билећа девет, Мостар 11 и Требиње 14 степени Целзијусових.

Подијели:

Таг:

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Скоро 318 милиона људи би могло бити на ивици глади у 2026. години, упозоравају из УН-а

Друштво

Скоро 318 милиона људи би могло бити на ивици глади у 2026. години, упозоравају из УН-а

3 ч

0
Болесно: Радници туку болесне свиње, газе их, те уринирају по њима

Друштво

Болесно: Радници туку болесне свиње, газе их, те уринирају по њима

4 ч

0
Огласио се УКЦ: Уклоњен квар

Друштво

Огласио се УКЦ: Уклоњен квар

4 ч

0
Каран и Милуновић потписали споразум о сарадњи

Друштво

Каран и Милуновић потписали споразум о сарадњи

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

30

Јана о краху бизниса: Доживјела сам велико разочарење

17

27

Додик: Каран - уставобранитељ Српске и гарант стабилности

17

18

Монструм приморавао дјевојчицу (5) на блудне радње

17

16

Каран: Народ прије три године изабрао "народног предсједника"

17

11

Сваки хороскопски знак има скривени страх, сазнајте који је ваш

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner