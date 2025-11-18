Какво ће бити вријеме сутра?

Извор:
Агенције
18.11.2025
14:32
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра ће бити промјенљиво облачно вријеме уз сунчане периоде, осим у Херцеговини и на истоку, док се на планинама очекује снијег.
Јутро ће бити облачно уз пролазну маглу око ријека и по котлинама, са температуром од минус један до пет, на југу девет степени Целзијусових, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Највиша дневна температура ваздуха биће од четири до 10, на југу до 15 степени Целзијусових.
Вјетар ће бити слаб до умјерен углавном источних смјерова, у Херцеговини јужних.
У Републици Српској и ФБиХ данас преовладава облачно вријеме са кишом, а у вишим подручјима и на планинама регистрован је слаб снијег, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура у 13.00 часова: Бјелашница минус један степен, Хан Пијесак, Калиновик и Кнежево нула, Чемерно један, Соколац два, Сарајево, Дринић и Мркоњић Град три, Рибник и Сребреница четири, Зворник, Рудо и Нови Град шест, Вишеград, Фоча, Приједор, Добој, Бијељина и Бањалука седам, Србац осам, Гацко и Билећа девет, Мостар 11 и Требиње 14 степени Целзијусових.
Најновије
Најчитаније
17
30
17
27
17
18
17
16
17
11
Тренутно на програму