Logo
Large banner

Кошарац: Шаровић и опозиција у Српској партнери Сарајева и Шмита

18.11.2025

15:25

Коментари:

0
Кошарац: Шаровић и опозиција у Српској партнери Сарајева и Шмита
Фото: Уступљена фотографија

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је Срни да су Мирко Шаровић и остатак опозиционе екипе идеални партнери политичког Сарајева и колонијалног управника Кристијана Шмита, али им је труд узалудан јер их српски народ неће.

Кошарац је навео да је јасна релација окупатор Шмит-политичко Сарајево-опозиција у Српској, те да је њихов циљ још јаснији - нестанак Републике Српске и деконституисање српског народа у БиХ.

Он је указао да ће подобни и понизни урадити све што муслиманска политика и нелегитимни странац траже, не би ли се докопали власти - ако не власти, онда барем функције незаконитог главног преговарача.

"Ако су били спремни, а јесу, да за ту имагинарну позицију жртвују уставну позицију Републике Српске и њену видљивост у процесу ЕУ интеграција, али и да погазе већинску вољу српског народа, шта још можемо очекивати од Шаровића и иних опозиционара", упитао је Кошарац.

Viktor Orban

Свијет

Орбан: Брисел је у великим проблемима

Коментаришући изјаву Шаровића о неопходности останка ОХР-а у БиХ, Кошарац је рекао да су Шаровић и компанија свим снагама стали уз окупатора Шмита, који брутално крши већинску вољу српског народа само зато што им се та воља не свиђа.

"Узалуд им труд, јер их српски народ неће. Они су избор Шмита, а не Републике Српске и српског народа", нагласио је Кошарац.

Кошарац каже да је Шаровић као сарајевски миљеник ирелевантан у Републици Српској, што се потврђује у сваком изборном циклусу.

Шаровић је, каже Кошарац, политичар Федерације БиХ, а не Републике Српске и као таквом, Сарајево и Шмит му се радују.

"Укратко 'Мала је ово земља колики је он издајник'", што би рекао Бата Стојковић у култном филму Балкански шпијун", поручио је Кошарац.

Подијели:

Тагови:

Сташа Кошарац

Сарајево

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Цвијановић: Шаровић брани стране колонизаторе у БиХ, оправдава Шмита и његове диктаторске поступке

БиХ

Цвијановић: Шаровић брани стране колонизаторе у БиХ, оправдава Шмита и његове диктаторске поступке

4 ч

0
Вулић: Шаровић одустао од вјере у властити народ и домаће институције

БиХ

Вулић: Шаровић одустао од вјере у властити народ и домаће институције

4 ч

0
Мирко Шаровић о ОХР-у: Треба нам међународни утицај!

БиХ

Мирко Шаровић о ОХР-у: Треба нам међународни утицај!

7 ч

2
Вулић: Бошњацима се неће остварити снови да у дјело спроведу Шмитове жеље

БиХ

Вулић: Бошњацима се неће остварити снови да у дјело спроведу Шмитове жеље

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

30

Јана о краху бизниса: Доживјела сам велико разочарење

17

27

Додик: Каран - уставобранитељ Српске и гарант стабилности

17

18

Монструм приморавао дјевојчицу (5) на блудне радње

17

16

Каран: Народ прије три године изабрао "народног предсједника"

17

11

Сваки хороскопски знак има скривени страх, сазнајте који је ваш

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner