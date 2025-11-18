Кошарац: Шаровић и опозиција у Српској партнери Сарајева и Шмита

18.11.2025
15:25
Коментари:0
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је Срни да су Мирко Шаровић и остатак опозиционе екипе идеални партнери политичког Сарајева и колонијалног управника Кристијана Шмита, али им је труд узалудан јер их српски народ неће.
Кошарац је навео да је јасна релација окупатор Шмит-политичко Сарајево-опозиција у Српској, те да је њихов циљ још јаснији - нестанак Републике Српске и деконституисање српског народа у БиХ.
Он је указао да ће подобни и понизни урадити све што муслиманска политика и нелегитимни странац траже, не би ли се докопали власти - ако не власти, онда барем функције незаконитог главног преговарача.
"Ако су били спремни, а јесу, да за ту имагинарну позицију жртвују уставну позицију Републике Српске и њену видљивост у процесу ЕУ интеграција, али и да погазе већинску вољу српског народа, шта још можемо очекивати од Шаровића и иних опозиционара", упитао је Кошарац.
Коментаришући изјаву Шаровића о неопходности останка ОХР-а у БиХ, Кошарац је рекао да су Шаровић и компанија свим снагама стали уз окупатора Шмита, који брутално крши већинску вољу српског народа само зато што им се та воља не свиђа.
"Узалуд им труд, јер их српски народ неће. Они су избор Шмита, а не Републике Српске и српског народа", нагласио је Кошарац.
Кошарац каже да је Шаровић као сарајевски миљеник ирелевантан у Републици Српској, што се потврђује у сваком изборном циклусу.
Шаровић је, каже Кошарац, политичар Федерације БиХ, а не Републике Српске и као таквом, Сарајево и Шмит му се радују.
"Укратко 'Мала је ово земља колики је он издајник'", што би рекао Бата Стојковић у култном филму Балкански шпијун", поручио је Кошарац.
