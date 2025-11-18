Logo
Орбан: Брисел је у великим проблемима

Извор:

Танјуг

18.11.2025

15:15

Коментари:

Виктор Орбан
Фото: Танјуг/АП

Брисел се суочава са великим проблемима, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан поручивши предсједници Европске комисије Урсули фон дер Лајен да ће "имати шта да каже" у вези с њеним захтјевом за додатна финансијска средства за Украјину.

Он је у објави на друштвеној мрежи Фејсбук навео да је предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен упутила ванредни допис државама чланицама, затраживши додатна финансијска средства "за финансирање Украјине".

"Имаћемо шта да кажемо и о томе", поручио је Орбан.

илу-Црна Гора-застава-02092025

Регион

Црна Гора мора да исплати 6.000 евра православном свештенику због клевете

Уз објаву је приложена фотографија на којој се Орбан налази на консултацијама са шефом Кабинета премијера Гергељем Гуљашем, министром спољних послова Петером Сијартом, министром националне економије Мартоном Нађем, политичким савјетником Балашом Орбаном и државним секретаром задуженим за програмски биро премијера Јаном Матеом.

Виктор Орбан

Брисел

