Црна Гора мора да исплати 6.000 евра православном свештенику због клевете

СРНА

18.11.2025

15:13

Застава Црна Гора
Фото: Pexels

Држава Црна Гора дужна је да исплати свештенику Српске православне цркве Миајлу Бацковићу 6.000 евра одштете због повреде части, угледа и достојанства, односно клевете којој је био изложен у текстовима објављеним на порталу "Удар.ме" уочи парламентарних избора 2020. године.

Основни суд у Котору усвојио је тужбених захтјев свештеника Бацковића из Тивта против државе Црне Горе и Министарства културе и медија.

Суд је утврдио да су објављени садржаји на порталу "Удар.ме" повриједили част, углед, достојанство и психички интегритет Бацковића и да нису били заснован на провјереним чињеницама.

Портал "Удар.ме" је уочи избора 2020. године оптуживао политичаре, бивше војне и полицијске функционере, свештенике и новинаре да су сарадници разних служби.

Овај портал био је непознатог власништва, без јасно дефинисаног уредника и импресума.

Због објава на овом порталу, поднесено је више од 20 тужби државе Црне Горе због повреде права личности, права на интегритет, част, углед и достојанство.

Црна Гора

Tužba

свештеник

