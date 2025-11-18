Logo
Хрватски навијачи у Подгорици узвикивали "Убиј Србина"

Извор:

СРНА

18.11.2025

08:45

Хрватски навијачи у Подгорици узвикивали "Убиј Србина"
Фото: X/@RTCG/screenshot

Хрватски навијачи скандирали су "Убиј Србина" на стадиону у Подгорици током утакмице квалификација за Свјетско првенство у фудбалу између Црне Горе и Хрватске.

Током њиховог скандирања домаћи навијачи су им звиждали.

Осим узвика "Убиј Србина", хрватски навијачи су пјевали и "Ко не скаче православац", након чега их је спикер замолио за коректно и фер навијање.

Полиција Хрватска

Регион

У Ријеци покушан напад на дјецу из Србије, интервенисала полиција

Министар спорта и младих Црне Горе Драгослав Шћекић истакао је да су отворене фашистичке пароле у супротности са вриједностима које спорт мора да промовише.

''Најоштрије осуђујем непримјерено, увредљиво и, прије свега, фашистичко скандирање које се чуло са трибина од дијела хрватских навијача. Такво понашање неприхватљиво је у сваком смислу'', рекао је Шћекић.

Сплит-напад-03112025

Регион

Пуштени приведени због напада на Србе у Сплиту

Из Нове српске демократије саопштили су поводом инцидента да је "мржња према Србима већ однијела побједу и прије него што је утакмица завршена".

''Ово скандирање је само наставак експанзије неоусташтва и србоФобије на простору Западног Балкана'', навели су из ове партије.

