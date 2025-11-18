Хрватски навијачи у Подгорици узвикивали "Убиј Србина"

Извор:
Хрватски навијачи скандирали су "Убиј Србина" на стадиону у Подгорици током утакмице квалификација за Свјетско првенство у фудбалу између Црне Горе и Хрватске.
Током њиховог скандирања домаћи навијачи су им звиждали.
Осим узвика "Убиј Србина", хрватски навијачи су пјевали и "Ко не скаче православац", након чега их је спикер замолио за коректно и фер навијање.
Министар спорта и младих Црне Горе Драгослав Шћекић истакао је да су отворене фашистичке пароле у супротности са вриједностима које спорт мора да промовише.
Navijači Hrvatske na stadionu pod Goricom skandirali su: „Ubij Srbina“.— RTCG (@RTCGme) November 17, 2025
Hrvatski navijači zatim su pjevali: „Ko ne skače pravoslavac“, nakon čega ih je spiker zamolio za korektno i fer navijanje. pic.twitter.com/m47eEBbPod
''Најоштрије осуђујем непримјерено, увредљиво и, прије свега, фашистичко скандирање које се чуло са трибина од дијела хрватских навијача. Такво понашање неприхватљиво је у сваком смислу'', рекао је Шћекић.
Из Нове српске демократије саопштили су поводом инцидента да је "мржња према Србима већ однијела побједу и прије него што је утакмица завршена".
''Ово скандирање је само наставак експанзије неоусташтва и србоФобије на простору Западног Балкана'', навели су из ове партије.
