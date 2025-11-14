Пуштени приведени због напада на Србе у Сплиту

Извор:
Укинут је истражни затвор деветорици који су ухапшени након инцидента на Данима српске културе у Сплиту.
Анамарија Љубичић Кузманић, адвокат Јакова Ћалете, притвореног предсједника ХДЗ-а Котара Блатине-Шкрапе, потврдила је РТЛ-у да је добила рјешење о пуштању из истражног затвора за свог брањеника те осталих петеро осумњичених унутар прве оптужнице. Још тројица осумњичених већ су примила рјешење о пуштању из притвора.
Индекс преноси да у образложењу Изванрасправног вијећа Жупанијског суда у Сплиту стоји да нису испуњени услови за одређивање истражног затвора, односно да више нема опасности од понављања кривичног дјела, као ни утицаја на свједоке.
Подсјетимо, прије десет дана група од 50 до 100 мушкараца, углавном маскираних и углавном припадника сплитске Торциде, дошла је на приредбу у склопу Дана српске културе и прекинула манифестацију те наредила окупљенима да напусте просторије сплитског котара Блатине, гдје се догађај одржавао.
Деветорицу је у данима након инцидента полиција ухватила, а суд им је одредио мјесец дана истражног затвора, пише Глас.
