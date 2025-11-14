Logo
Пуштени приведени због напада на Србе у Сплиту

Извор:

Глас Српске

14.11.2025

13:43

Напад Сплит
Фото: СРНА

Укинут је истражни затвор деветорици који су ухапшени након инцидента на Данима српске културе у Сплиту.

Анамарија Љубичић Кузманић, адвокат Јакова Ћалете, притвореног предсједника ХДЗ-а Котара Блатине-Шкрапе, потврдила је РТЛ-у да је добила рјешење о пуштању из истражног затвора за свог брањеника те осталих петеро осумњичених унутар прве оптужнице. Још тројица осумњичених већ су примила рјешење о пуштању из притвора.

Индекс преноси да у образложењу Изванрасправног вијећа Жупанијског суда у Сплиту стоји да нису испуњени услови за одређивање истражног затвора, односно да више нема опасности од понављања кривичног дјела, као ни утицаја на свједоке.

Стела Раде и Сенида

Сцена

Драма на наступу Сениде: Стела Раде јој прекинула концерт

Подсјетимо, прије десет дана група од 50 до 100 мушкараца, углавном маскираних и углавном припадника сплитске Торциде, дошла је на приредбу у склопу Дана српске културе и прекинула манифестацију те наредила окупљенима да напусте просторије сплитског котара Блатине, гдје се догађај одржавао.

Деветорицу је у данима након инцидента полиција ухватила, а суд им је одредио мјесец дана истражног затвора, пише Глас.

Коментари (0)
