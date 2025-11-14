Митрополит Јоаникије: Спремамо се за увођење вјеронауке

- Ми оспособљавамо младе теологе и свештенике, да их имамо довољно са завршеним теолошким факултетом, да би сутра, када дође то вријеме, могли да попуне сва та мјеста по основним и средњим школама, уколико се уведе вјеронаука. То је наше право, које не би смјела држава да ускраћује било коме - рекао је владика Јоаникије.

Митрополит је нагласио да то омогућавају Устав и закони Црне Горе.

- То ће бити за Црну Гору од изузетно великог значаја - враћање вјеронауке у државне школе - изјавио је митрополит Јоаникије за Радио-телевизију Црне Горе.

Владика је указао да се без вјерског образовања не могу разумјети историја, архитектура, култура и књижевност.

Митрополит Јоаникије истакао је да је Црква увијек имала значајне манифестације поводом Његошевих дана, и то не само у новембру, већ током цијеле године постоје програми у области културе који се дотичу Његоша и светородне лозе Петровића.

Владика је нагласио да су Његошева личност, дјело и завјештање непроцјењиво културно благо Црне Горе које треба добро упознати, његовати и чувати.

Митрополит Јоаникије је рекао да су Његошево дјело и пјесничко надахнуће величанствени, као и његов однос према вјери, традицији и косовском завјету.