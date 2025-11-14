Logo
Митрополит Јоаникије: Спремамо се за увођење вјеронауке

Митрополит Јоаникије: Спремамо се за увођење вјеронауке

Митрополија црногорско-приморска Српске православне цркве спрема се за увођење вјеронауке у систем државног образовања, саопштио је Његово високопреосвештенство митрополит црногорско-приморски Јоаникије.

- Ми оспособљавамо младе теологе и свештенике, да их имамо довољно са завршеним теолошким факултетом, да би сутра, када дође то вријеме, могли да попуне сва та мјеста по основним и средњим школама, уколико се уведе вјеронаука. То је наше право, које не би смјела држава да ускраћује било коме - рекао је владика Јоаникије.

oluja grmljavina nevrijeme-10092025

Регион

Упаљен аларм: Стиже опасно невријеме у регион

Митрополит је нагласио да то омогућавају Устав и закони Црне Горе.

- То ће бити за Црну Гору од изузетно великог значаја - враћање вјеронауке у државне школе - изјавио је митрополит Јоаникије за Радио-телевизију Црне Горе.

Владика је указао да се без вјерског образовања не могу разумјети историја, архитектура, култура и књижевност.

Митрополит Јоаникије истакао је да је Црква увијек имала значајне манифестације поводом Његошевих дана, и то не само у новембру, већ током цијеле године постоје програми у области културе који се дотичу Његоша и светородне лозе Петровића.

Радост срећа дјевојка

Занимљивости

За ова три знака слиједи период среће и напретка у свим пољима

Владика је нагласио да су Његошева личност, дјело и завјештање непроцјењиво културно благо Црне Горе које треба добро упознати, његовати и чувати.

Митрополит Јоаникије је рекао да су Његошево дјело и пјесничко надахнуће величанствени, као и његов однос према вјери, традицији и косовском завјету.

