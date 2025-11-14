Logo
Троје дјеце нестало у Хрватској: Већ два дана се о њима ништа не зна

Извор:

Дневник.хр

14.11.2025

10:02

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Хрватска је на ногама након пријаве да је нестало троје дјеце. Како преносе локални медији, у Сиску су нестали Патрик Јантолек (16) и брат и сестра Адриано (14) и Кјара Оречић (13).

"Назвала ме Кјарина мајка и рекла да не може добити ни њу ни њеног брата и замолила да назовем Патрика јер су можда с њим. Патрик и Кјара су момак и девојка. Патрик је преко порука био јако званичан, одговарао само 'да' и 'не'. То је било у среду ујутро. Од тада им се губи сваки траг", за рекла је Патрикова мајка Ана Мари Матејаш, за Дневник.хр.

Кјарина и Адрианова мајка мисли да су заједно нестали.

"Не знамо гдје су. Прегледали смо сва мјеста где би могли да буду, сада чекамо полицију", навела је.

Обје мајке кажу да је ово први пут да се овако нешто догодило.

Маја Шупут

Сцена

Маја Шупут показала свима с ким је у Дубаију

"Ми смо иначе из Загреба и полиција је и тамо изашла на терен да види је ли можда отишао да се нађе са старим пријатељима, али га није пронашла", објаснила је Патрикова мајка.

Патрик има смеђу косу и смеђе очи. Исту боју очију и косе има и Кјара, која је мршава и висока 160 cm. Њен брат Адриано има плаву косу и плаве очи, мршав је и висок 180 cm.

"У случају да посједујете информације о несталима, обавијестите најближу полицијску станицу или назовите на број 192. Такође, информације можете доставити на е-адресу: nestali@nestali.hr", наводи се у објави.

