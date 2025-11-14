Logo
Маја Шупут показала свима с ким је у Дубаију

14.11.2025

09:59

Маја Шупут показала свима с ким је у Дубаију
Фото: Инстаграм

Маја Шупут већ данима ужива у Дубаију. Претходних година се одатле јављала с мужем.

А након развода, сада је тамо с новим љубавним партнером, а у питању је Шиме Елез.

Пјевачица је детаље одмора открила пратиоцима на Инстаграму.

"Пуњење батерија", написала је испод слика са плаже, а не одваја се од згодног Сплићанина. Изгледа да је у њему нашла оно што је тражила послије развода.

Нису скидали осмијех, а Маја је посебно блистала у купаћем, преноси Аваз.

