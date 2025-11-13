Нападнута Аријана Гранде: Човјек насрнуо на њу током премијере филма

13.11.2025
Позната пјевачица и глумица, Аријана Гранде, нашла се у језивој ситуацији током премијере филма "Wicked: For Good", која је одржана 13. новембра у Сингапуру.
Док је корачала жутим тепихом уз друге звијезде, усред луксуза и lamplight-сцене, један мушкарац је прескочио баријеру и насрнуо на њу.
Инцидент се догодио на улазу у области студија у којем је одржан догађај. У видеима који су се касније проширили интернетом види се како непознати човјек нагло прилази Аријани, хвата је за руку и прсима се притиска уз њу док она покушава да се извуче. Убрзо су реаговали заштитари, али и колегиница и пријатељица Синтија Ериво, која је прискочила у помоћ.
Синтија је видјела тренутак када је мушкарац протрчао поред фотографа и скочио према Аријани. Инстинктивно је скочила између њих и повикала, покушавајући да блокира напад. У наредним тренуцима, Аријану је видно потресену подржала још једна колегиница Мишел Јиох.
Нападач, идентификован као Џонсон Вен, познатији као "Пиџама Мен", већ је био мета критика због сличних инцидената са другим познатим личностима.
#ViralZONA3 | 😳 Ariana Grande vive un momento de tensión en el estreno de “Wicked: For Good” y Cynthia Erivo reaccionó de inmediato🎭— ZONA 3 (@zona3noticias) November 13, 2025
Un fan burló la seguridad, corrió hacia la cantante, causando susto entre el elenco. pic.twitter.com/bpcUbWYPGL
Овај догађај поново је покренуо питање о сигурности јавних личности и границама које фанови не смију да пређу. И док је Аријана раније говорила о својим борбама са анксиозношћу и посттрауматским стресом послије терористичког напада на њен концерт у Манчестеру 2017. године, сада је поново стављена у ситуацију да пролази кроз непријатност на јавном догађају.
Такво понашање није само "прекорачење проприоритета" већ чин који може имати озбиљне посљедице - како за жртву, тако и за репутацију самог догађаја.
Након инцидента, Аријана је снимљена како дубоко дише и држи руке подигнуте, док је Синтија пружила подршку. Иако су наставили догађај, атмосфера је несумњиво промијењена. Пјевачица је кратко прокоментарисала да је "добро", али да је "потресена" - што и не чуди, имајући у виду све што је раније прошла.
(Она.рс)
