Бубњар из "Ју групе" дотакао дно, живио у тешком сиромаштву, а онда га је спасила Вера

13.11.2025
17:48
Некадашњи бубњар ЈУ групе, Слободан Јуришић Јура, прошле године пролазио је кроз прави пакао.
Слободан је на свом Фејсбук профилу тада замолио све оне, који су у могућности да му помогну, да то учине јер је тада живио у биједи и сиромаштву.
Слободан је тада за Блиц открио шта му се десило, а тада је живио у Перлезу близу Зрењанина, у кући која је стара, без струје и воде.
Како је Слободан тада истакао, у кући није имао ни струје ни воде. Зидови су оронули и пуни влаге, шпорет “Смедеревац” који не функционише, пропали кауч, оронули креденац, стари и разбијени прозори, старе столице.
Слободан је тада открио шта се тачно десило па је остао без пара.
– Преживио сам пакао. Продао сам стан у Земуну, стан је имао 20 квадрата. Један викенд сам отишао код другара на славу и украду ми све паре, 19.000 евра које су ми биле у стану. Нисам их однио у банку. За те паре сам могао да купим кућу, ауто – рекао је Слободан и наставља:
– Сад сам овдје као неки кер, као слијепац живим. Живим у кући гдје нема струје ни воде, то је заправо стан у Перлезу. Зову ме другари, уплаћују ми људи по 2000, 3000 динара, не знам како ће бити – рекао је он.
Након тешког периода, живот му је из коријена промијенила жена Вера са којом је тренутно у љубавној вези и у чијој кући тренутно живи.
Слободан Јуришић Јура је недавно испричао да је Вера за његову лошу ситуацију сазнала преко медија. Она је одлучила да помогне музичару и уселила га је код себе у кући од 200 квадрата.
– Вера ми даје 50 евра, такорећи сваки дан. Каже “немој да немаш ништа”. Не да ми да потрошим динар! – рекао је он тада за домаће медије.
