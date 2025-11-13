Logo
Large banner

Бубњар из "Ју групе" дотакао дно, живио у тешком сиромаштву, а онда га је спасила Вера

Извор:

Агенције

13.11.2025

17:48

Коментари:

0
Бубњар из "Ју групе" дотакао дно, живио у тешком сиромаштву, а онда га је спасила Вера

Некадашњи бубњар ЈУ групе, Слободан Јуришић Јура, прошле године пролазио је кроз прави пакао.

Слободан је на свом Фејсбук профилу тада замолио све оне, који су у могућности да му помогну, да то учине јер је тада живио у биједи и сиромаштву.

Слободан је тада за Блиц открио шта му се десило, а тада је живио у Перлезу близу Зрењанина, у кући која је стара, без струје и воде.

слободан јура

Сцена

Легендарни бубњар "YU Grupe" на ивици егзистенције: Моли за помоћ

Како је Слободан тада истакао, у кући није имао ни струје ни воде. Зидови су оронули и пуни влаге, шпорет “Смедеревац” који не функционише, пропали кауч, оронули креденац, стари и разбијени прозори, старе столице.

Слободан је тада открио шта се тачно десило па је остао без пара.

– Преживио сам пакао. Продао сам стан у Земуну, стан је имао 20 квадрата. Један викенд сам отишао код другара на славу и украду ми све паре, 19.000 евра које су ми биле у стану. Нисам их однио у банку. За те паре сам могао да купим кућу, ауто – рекао је Слободан и наставља:

– Сад сам овдје као неки кер, као слијепац живим. Живим у кући гдје нема струје ни воде, то је заправо стан у Перлезу. Зову ме другари, уплаћују ми људи по 2000, 3000 динара, не знам како ће бити – рекао је он.

Једна жена му промијенила живот из коријена

Након тешког периода, живот му је из коријена промијенила жена Вера са којом је тренутно у љубавној вези и у чијој кући тренутно живи.

Слободан Јуришић Јура је недавно испричао да је Вера за његову лошу ситуацију сазнала преко медија. Она је одлучила да помогне музичару и уселила га је код себе у кући од 200 квадрата.

– Вера ми даје 50 евра, такорећи сваки дан. Каже “немој да немаш ништа”. Не да ми да потрошим динар! – рекао је он тада за домаће медије.

Подијели:

Тагови:

музичар

siromaštvo

muzika

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Породица Брус Вилиса одлучила донирати његов мозак?

Сцена

Породица Брус Вилиса одлучила донирати његов мозак?

3 ч

0
Цеца подржала Каћу Живковић: Гори Инстаграм, укључила се и естрада

Сцена

Цеца подржала Каћу Живковић: Гори Инстаграм, укључила се и естрада

3 ч

0
Упетљани Небојша Стпојковић Стојке и Дијана Хркаловић: Наставља се рат Кије и Каће

Сцена

Упетљани Небојша Стпојковић Стојке и Дијана Хркаловић: Наставља се рат Кије и Каће

6 ч

0
Лепа Брена у сузама због синовог потеза?

Сцена

Лепа Брена у сузама због синовог потеза?

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

19

Легенда се вратила на клупу Барселоне

19

15

Минић: Јавни дуг Српске 31 одсто БДП-а, скоро дупло нижи од европског стандарда

19

06

Глупост или провокација? Црквени симболи штампани на тоалет папиру

19

04

Прве слике са мјеста пада авиона: Пронађено тијело пилота

19

04

До приватизације Електропривреде неће доћи, али хоће до преиспитивања начина пословања

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner