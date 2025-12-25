Logo
Коме су звијезде наклоњене данас?

25.12.2025

08:02

Фото: Pixabay

Доносимо вам астролошку прогнозу за четвртак, 25. децембар 2025. године.

Ован

Дан захтијева прилагођавање туђем темпу, а форсирање резултата данас доноси слабије исходе. Могућа је кратка напетост због различитих очекивања у везама, док слободни улазе у обећавајућу, али још неконкретну комуникацију. Осјећате се добро, само припазите да не појачате нервозу.

Бик

Фокусирајте се на практичне задатке и завршавање започетог, јер дан није повољан за увођење нових планова. Заузети желе мирнију атмосферу и конкретне знаке пажње, а слободни осјећају привлачност према некоме из радног окружења. Ваше здравље је стабилно.

Близанци

Комуникација је подложна неспоразумима па је важно бити прецизан у договорима. Заузети ће разговарати о старим темама, а слободни су у дилеми о наставку занимљивог, али нејасног контакта. Осјећате ментални умор и потребне су вам чешће краће паузе.

Рак

Пред вама је повећана одговорност која тражи професионалну реакцију, без мијешања личних утисака у пословне одлуке. Важно је да се у везама не повлачите у тишину, док слободни размишљају о прошлости без реалног повода за акцију. Физички сте добро, али вам треба емотивно растерећење.

Лав

Будите досљедни и стрпљиви, јер дан није за истицање, већ за одговоран приступ. Партнер очекује више разумијевања, а слободни би могли добити пажњу од некога кога морају прихватити онаквог какав јесте. Осјећате умор усљед нагомилане напетости.

Дјевица

Пред вама је практичан и радно оријентисан дан па ћете бити ефикасни ако се држите плана и избјегавате расправе. У односима је важно не тражити савршену реакцију, а слободни могу примијетити некога кроз свакодневне обавезе. Ваше здравље је стабилно и без већих проблема.

Вага

Покушајте пронаћи баланс између обавеза и односа с другима, јер ћете лако изгубити фокус ако покушате свима угодити. Заузети морају отворено разговарати о својим жељама са партнером, док су слободни неодлучни око емотивног укључивања у причу с новом симпатијом. Осјећате се добро.

Шкорпија

Пред вама је интензиван радни дан у којем је важно не реаговати импулсивно и задржати неке информације за себе. У односима је битно да смањите контролу и посесивност, а слободни осјећају истовремену привлачност и кочење према једној особи. Потребан вам је квалитетан одмор.

Стријелац

Могућа су кашњења и промјене плана, стога останите флексибилни и не инсистирајте на свом рјешењу. Заузетима прија опуштен разговор без великих очекивања, а слободни започињу фину комуникацију која се развија лагано. Добро сте, само задржите умјереност у свему.

Јарац

Обавезе су у првом плану и захтијевају озбиљан приступ те истрајност без потребе за признањима. Партнер може жељети више топлине и разумијевања, а слободни су фокусирани на сопствене циљеве без превеликог емотивног ангажмана. Здравствена ситуација је стабилна.

Водолија

Размишљате о дугорочним плановима и финансијским потезима, али је важно да не доносите одлуке на основу тренутног расположења. У односима вам прија простор и искрена размјена мишљења, а слободни започињу занимљив и опуштен разговор без притиска. Добро сте и пуни енергије.

Рибе

Интуиција вам помаже да препознате грешке, али је важно да не преузимате туђе обавезе из саосјећања. У односима је наглашена потреба за разумијевањем и њежношћу, док слободни осјећају емотивну повезаност без брзих одлука. Пријаће вам мир и краћи предах.

Хороскоп

