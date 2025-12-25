Logo
Најбољи чајеви које требамо пити када нас ухвати прехлада или грипа

25.12.2025

07:46

Čaj, cvijeće
Фото: Pexels / Mareefe

Када нас ухвати прехлада, шоља врућег чаја често је прво за чим посегнемо.

Осим што грије и пружа осјећај угодности, топли напитак може ублажити симптоме попут кашља и грлобоље. Одржавање хидратације кључно је за опоравак, а чајеви без кофеина идеалан су избор. Богати су и полифенолима, биљним једињењима која могу ојачати имуни систем и смањити могућност оболијевања.

Зелени чај

Зелени чај садржи катехине, врсту полифенола који помажу у борби против вируса, бактерија и упала. Истраживања су показала да редовно конзумирање зеленог чаја може помоћи у превенцији грипа. Једна студија из 2015. године открила је да су особе које су пиле зелени чај барем два пута седмично имале 61 одсто мањи ризик од оболијевања.

За максималну корист препоручује се припрема чаја с водом загријаном на 85 степени Целзијуса или дуготрајно намакање у хладној води. Ако у чај додате мало лимуна, појачаћете дјеловање катехина. Ипак, имајте на уму да зелени чај садржи кофеин, па га конзумирајте умјерено како не би ометао сан.

Чај од ехинацеје

Ехинацеја је љубичасти цвијет познат по својим љековитим својствима. Садржи алкамиде, једињења која помажу тијелу у борби против упала и вируса те јачају имунитет. Неке студије показују да препарати од ехинацеје могу спријечити инфекције горњих дисајних путева.

Истраживање из 2022. године показало је да је чај од ехинацеје био ефикаснији против вируса од капсула. Важно је напоменути да ехинацеја можда није безбједна за труднице и дојиље, а особе с алергијама или хроничним болестима требало би да се посавјетују с љекаром.

Чај од базге

Тамнољубичасте бобице базге богате су антоцијанинима, снажним антиоксидансима који јачају имуни систем и могу успорити ширење вируса. Преглед истраживања из 2021. године показао је да додаци исхрани од базге могу скратити трајање прехладе и ублажити њене симптоме.

Ипак, докази о ефикасности самог чаја од базге су ограничени. Приликом припреме потребно је бити опрезан јер су листови, стабљике и незреле бобице базге отровни.

Чај од камилице

Камилица се традиционално користи за ублажавање прехладе и кашља због својих противупалних и антиоксидативних својстава. Иако не постоје студије на људима које би директно потврдиле да чај од камилице помаже код прехладе, доказано је да побољшава сан. Пошто је квалитетан одмор кључан за опоравак, камилица може индиректно помоћи тијелу да се избори с болешћу.

Чај од ђумбира

Ђумбир садржи једињења гингероле, за која се вјерује да помажу у борби против вируса грипа, али то још није потврђено истраживањима на људима. Студије су показале да додаци исхрани од ђумбира могу смањити упале и заштитити тијело антиоксидансима.

Смањење упала може помоћи у опоравку, али директан утицај чаја од ђумбира на прехладу још није детаљно истражен.

Чај од лимуна

Иако многи вјерују да чај од лимуна ублажава симптоме прехладе, за то нема научних доказа. Лимун је богат витамином Ц, који може смањити јачину прехладе, али сам чај не садржи значајну количину овог витамина.

Најбољи начин за унос витамина Ц јесте конзумирање свјежег воћа. Упркос томе, чај од лимуна одличан је за хидратацију, а за додатну корист у врућу воду једноставно исциједите свјежи сок од лимуна.

