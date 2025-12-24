Пет савјета за здравље ако радите ноћне смјене

Извор:
Бројне студије потврдиле су да ноћни рад ремети природни тјелесни сат, што може довести до низа здравствених проблема.
Рад у ноћним смјенама постао је неизбјежан дио савременог свијета, али такав ритам рада узима данак здрављу.
Бројне студије потврдиле су да ноћни рад ремети природни тјелесни сат, што може довести до низа здравствених проблема, укључујући повећани ризик од кардиоваскуларних болести и одређених врста канцера, преноси Индекс.хр.
Иако одустајање од посла често није опција, постоје стратегије које могу помоћи у очувању здравља и побољшању квалитета живота.
Највећи изазов ноћног рада је поремећен распоред спавања. Британски национални регулатор за здравље и безбједност на раду (ХСЕ) истиче да досљедан распоред спавања и буђења помаже у ''тренирању“ биолошког сата.
Фондација за сан (Sleep Foundation) савјетује контролу изложености свјетлу како бисте симулирали ноћне услове и подстакли дубљи и квалитетнији сан.
Ноћни рад може пореметити и распоред оброка, што утиче на контролу нивоа глукозе у крви.
Студија америчког Националног института за здравље (НИХ) показала је да ограничавање оброка на дневне сате може смањити нагле скокове шећера у крви и тако умањити ризик од дијабетеса.
Препоручује се да највећи оброк поједете током дана, док би ноћу требало избјегавати тешку храну и бирати мање, лакше залогаје.
Стручњаци са Универзитета Ст. Аугустине за здравствене науке савјетују груписање ноћних смјена кад год је то могуће.
Препоручују и да се распореда спавања прилагођеног ноћном раду придржавате чак и слободним данима.
На тај начин тијело се лакше привикава на један устаљени ритам и не мора се непрестано прилагођавати промјенама.
Рад ноћу често доводи до сједелачког начина живота и умора, што негативно утиче на метаболизам, расположење и здравље срца.
Редовна физичка активност, попут кратких шетњи или вјежби истезања током пауза, може побољшати циркулацију. Уз то, кључна је и хидратација – довољан унос воде подржава концентрацију, пробаву и ниво енергије.
Покушајте да ограничите унос кофеина пред крај смјене како не бисте ометали сан.
Ноћне смјене могу бити изолујуће и стресне јер се ваш распоред често не поклапа са друштвеним и породичним обавезама.
Ментално здравље директно утиче на квалитет сна и опште физичко стање. Зато је важно одржавати контакт с пријатељима и породицом у слободно вријеме.
Технике опуштања попут медитације, дубоког дисања или умирујућих рутина прије спавања такође могу помоћи у смањењу стреса, преноси Уна.
