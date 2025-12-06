Да ли спавање на стомаку може да изазове главобољу?

Извор:
Курир
06.12.2025
11:33
Коментари:0
Буђење с пулсирајућом главобољом која попушта тек након неколико сати није ријеткост. Узроци могу да буду стрес, дехидрација или мањак сна, али, како упозорава др Сањај Манчанда, начелник Одјељења за медицину спавања болнице Сир Ганга Рам у Њу Делхију, често је проблем у самом положају тијела током ноћи.
"Код појединих људи главобоља може да буде посљедица слип апнеје, поремећаја дисања током сна, при којем долази до прекида дисања и смањеног дотока кисеоника", објашњава др Манчанда.
Особа се тада буди уморна, с притиском у глави и осјећајем исцрпљености.
Ако се спава на стомаку, глава мора да се окреће у страну да би се дисало. Такав положај ствара неприродан угао у врату, помјера кичму и напреже мишиће, што с временом доводи до бола у врату, раменима и глави. Неправилно поравнање тијела ограничава и проток крви, па се јавља осјећај затегнутости и притиска у предјелу потиљка, наводи доктор.
Одређене позе могу да погоршају и синусне главобоље. Када се спава потпуно равно, синуси се теже дренира¬ју, нарочито код оних који већ имају запушен нос. Тако се ствара додатни притисак у челу и сљепоочницама.
Занимљивости
Три знака чека невјероватна срећа у идућој седмици
"Ни услови у соби нису занемарљиви. Превисока или прениска температура и сув ваздух ремете сан, напињу мишиће и исушују слузокожу, што повећава ризик од синусних болова", упозорава доктор.
Ако не можете одмах да промијените своју навику, користите танак јастук или га потпуно избаците да бисте смањили напетост у врату, савјетује др Манчанда. Оптимална температура и довољна влажност у соби помажу тијелу да се опусти и одмори.
"Спавање на стомаку може да дјелује пријатно, али дугорочно оптерећује врат, рамена и главу. Мале промјене у положају и навикама могу да спријече главобоље и обезбиједе мирнији сан", поручује доктор.
Најбоље се спава када је тијело у природном, опуштеном положају и када су врат и кичма у равни. Идеална температура собе је између 18 и 21 степени, а умјерена влажност спречава исушивање слузокоже и напетост мишића. Прије одласка у кревет избјегавајте обилне оброке, алкохол и свјетлост екрана, јер све то ремети ритам спавања утиче и на јутарње буђење, преноси Курир.
Здравље
1 ч0
Здравље
3 ч0
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Најновије
Најчитаније
12
41
12
37
12
30
12
27
12
19
Тренутно на програму