Тетоваже утичу на имунолошки систем

Тетоваже нису само украс на кожи, већ могу да промијене начин на који имунолошки систем реагује на болести, показало је ново истраживање Института за биомедицинска истраживања у Швајцарској.
Научници упозоравају да оно што изгледа као козметички поступак може да утиче на начин на који се тијело бори против болести, пренијела је агенција ДПА.
Нова студија Института за биомедицинска истраживања у Швајцарској била је фокусирана на токсичност мастила за тетовирање, посебно на три најчешће кориштене боје: црну, црвену и зелену.
"Овај рад представља најопсежнију студију до сада о ефекту мастила за тетовирање на имунолошки одговор и указује на озбиљне здравствене проблеме повезане са праксом тетовирања", саопштили су истраживачи.
Студија, објављена у журналу ПНАС, открила је да мастило за тетовирање не само да остаје у кожи већ и путује кроз тијело и акумулира се у имунолошком систему, гдје може да остане годинама.
Унутар ових ткива, мастило покреће ћелијску смрт, јер макрофаги, кључне имунолошке ћелије, не могу да сваре заробљени пигмент, што узрокује упалу која може да ослаби одбрамбене снаге организма.
Реакција је била јача код тетоважа направљених црвеним и црним мастилом. У тестовима са мишевима, научници су примијетили да пигменти брзо путују до лимфних чворова животиња, гдје се акумулирају у периоду од два мјесеца.
