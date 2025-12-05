Logo
Амиџић о Реформској агенди: Доказ да можете бити на ЕУ путу, а да сачувате сопствени интерес и идентитет

РТРС

05.12.2025

09:40

Амиџић о Реформској агенди: Доказ да можете бити на ЕУ путу, а да сачувате сопствени интерес и идентитет
Позивтивна оцјена Реформске агенде од стране Европске комисије је доказ да можете бити на ЕУ путу, а да сачувате сопствени интерес и идентитет, рекао је у нашем Јутарњем програму министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић.

''Један је везан за Уговор о зајму, други је везан за Инструмент. То треба да се усвоји и ти документи представљају предуслов за прву трашу бесповратних средстава у износу од 75 милиона евра. С друге стране охрабрује да ви можете рећи да не можете усвојити неко законско рјешење које може да тражи Европска унија, ако је на штету српског народа'', истакао је Амиџић.

Срђан Амиџић

Република Српска

Амиџић на састанку са Флемингом: Конструктиван дијалог од виталног је значаја за напредак

Истакао је да се разговором може доћи до прихватљивих рјешења.

''А то је да заштитимо интерес Републике Српске, а и испунимо стандард ЕУ'', јасан је Амиџић.

