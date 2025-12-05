Амиџић о Реформској агенди: Доказ да можете бити на ЕУ путу, а да сачувате сопствени интерес и идентитет

Извор:
05.12.2025
Позивтивна оцјена Реформске агенде од стране Европске комисије је доказ да можете бити на ЕУ путу, а да сачувате сопствени интерес и идентитет, рекао је у нашем Јутарњем програму министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић.
''Један је везан за Уговор о зајму, други је везан за Инструмент. То треба да се усвоји и ти документи представљају предуслов за прву трашу бесповратних средстава у износу од 75 милиона евра. С друге стране охрабрује да ви можете рећи да не можете усвојити неко законско рјешење које може да тражи Европска унија, ако је на штету српског народа'', истакао је Амиџић.
