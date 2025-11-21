Амиџић: Рамо Исак "обични јутјубер", али је потврдио да Сарајево хоће да бира власт у Српској

21.11.2025
09:54
Коментари:0
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић рекао је да је министар унутрашњих послова ФБиХ Рамо Исак "обични јутјубер", али да је потврдио да политичко Сарајево покушава да бира власт у Републици Српској.
- Опозиција у Српској је прихватила одлуку /предсједника Централне изборне комисије БиХ/ Суада Арнаутовића када је изашла са кандидатом за предсједника. Бошњаци су рекли шта ће се радити у Републици Српској и они су то прихватили, али сада хоће и да изаберу предсједника који њима одговара - рекао је Амиџић за РТРС.
БиХ
Рамо Исак савјетује грађане Српске: Не подржавајте Карана, он је други Додик
Он је навео да се у изборе није умијешао само Исак, већ и други функционери из Федерације БиХ који су подржали кандидата СДС-а Бранка Бланушу.
- Чији си ти кандидат? СДС-а и Бошњака? Ово је референдум на којем треба да кажемо хоће ли побиједити они које кандидује Сарајево или Република Српска и воља српског народа. Резултат ће показати да ми Срби нисмо потлачени - истакао је Амиџић.
Подсјећамо, Рамо Исак се јучерашњом објавом на друштвеној мрежи Фејсбук умијешао у изборе у Републици Српској, позивајући грађане да се окрену онима, који како каже, нуде промјене.
