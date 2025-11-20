Амиџић: Злоупотреба је, као и до сада, очигледно најзначајнија активност опозиције

Извор:
АТВ
20.11.2025
11:51
Коментари:4
Злоупотреба је, као и до сада, очигледно најзначајнија активност опозиције, истакао је генерални секретар СНСД-а Срђан Амиџић.
"Зар очекујете да су наши честити домаћини толико неписмени, глупи или ко зна шта... и да ће насјести на ове дјечије играрије како би поништавали гласачке листиће. Зар то мислите о свом народу?", упитао је Амиџић реагујући на лијепљење плаката и дијељење порука о "допуњавању" гласачког листића и убацивању имена Милорада Додика умјесто гласања за Синишу Карана.
Злоупотреба је као и до сада очигледно најзначајнија активност опозиције. Зар очекујете да су наши честити домаћини толико неписмени, глупи или ко зна шта... и да ће насјести на ове дјечије играрије како би поништавали гласачке листиће. Зар то мислите о свом народу?— Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) November 20, 2025
Једино је… pic.twitter.com/EpyBEryKG7
БиХ
Амиџић за АТВ: Процес усвајања буџета говори да је БиХ оптерећена утицајем сарајевске политике
Амиџић је написао на "Иксу" да је једино тачно да је глас ЗА Карана - глас ЗА Додика.
Република Српска
1 д1
Република Српска
2 д0
БиХ
2 д0
БиХ
2 д0
Република Српска
5 ч3
Република Српска
6 ч3
Република Српска
6 ч1
Република Српска
7 ч0
Најновије
Најчитаније
16
02
15
58
15
55
15
54
15
47
Тренутно на програму