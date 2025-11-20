Logo
Амиџић: Злоупотреба је, као и до сада, очигледно најзначајнија активност опозиције

АТВ

20.11.2025

11:51

4
Амиџић: Злоупотреба је, као и до сада, очигледно најзначајнија активност опозиције
Злоупотреба је, као и до сада, очигледно најзначајнија активност опозиције, истакао је генерални секретар СНСД-а Срђан Амиџић.

"Зар очекујете да су наши честити домаћини толико неписмени, глупи или ко зна шта... и да ће насјести на ове дјечије играрије како би поништавали гласачке листиће. Зар то мислите о свом народу?", упитао је Амиџић реагујући на лијепљење плаката и дијељење порука о "допуњавању" гласачког листића и убацивању имена Милорада Додика умјесто гласања за Синишу Карана.

Срђан Амиџић

БиХ

Амиџић за АТВ: Процес усвајања буџета говори да је БиХ оптерећена утицајем сарајевске политике

Амиџић је написао на "Иксу" да је једино тачно да је глас ЗА Карана - глас ЗА Додика.

Срђан Амиџић

СНСД

Пријевремени избори 2025

