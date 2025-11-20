Петровић поднио кривичну пријаву против особе која му је понудила мито од 500.000 КМ

Извор:
20.11.2025
10:58
В.д. генерални директор "Електропривреде Републике Српске" (ЕРС) Лука Петровић поднио је Полицијској управи и Окружном јавном тужилаштву Требиње кривичну пријаву против лица С.Д. из Бањалуке које му је 19. новембра понудило мито од 500.000 КМ.
Петровић сматра да му је мито понуђен како би, искориштавајући његов политички и привредни утицај у Херцеговини и Републици Српској, "откочио" и на тај начин реализовао пројекат од стрица лица С.Д, иначе власника привредног друштва из Бањалуке, који има намјеру да у Требињу изгради соларну фотонапонску електрану.
"Одмах сам му, без одгађања, јасно ставио до знања да то није тема о којој може да разговара са мном. Јасно је да је С.Д. имао намјеру да, користећи свој политички и привредни утицај, предузмем одређене радње за новчану услугу", навео је Петровић, који је и одборник у Скупштини града Требиња.
Петровић је нагласио да је његова морална и законска обавеза да пријави могуће елементе кривичног дјела давање мита и трговина утицајем.
"Првенствено, јер се у вријеме предизборне кампање, оваквим понашањем, покушава нарушити мој углед, кредибилитет и ауторитет. Моја лична процјена је да постоји корупционашко/профитни/-политички мотив како би се моја личност потенцијално дискредитовала", поручио је Петровић.
Он је рекао да је као доказ горе наведених радњи у пријави надлежним институцијама предложио да се саслушају и узму искази од свих наведених лица и предузму све друге истражне радње с циљем откривања мотива, налогодаваца и извршилаца наведених кривичних дјела.
"Мотив подношења ове кривичне пријаве је да се посредством надлежних органа открију налогодавци и учесници ове идеје, јер, знајући да у привредном и политичком животу има увијек нечасних и злонамјерних радњи, изражавам сумњу да то може бити и овај безуспјешни покушај", закључио је Петровић.
Сви остали детаљи у вези са овим догађајем, каже Петровић, наведени су у пријави коју је доставио Окружном јавном тужилаштву у Требињу.
