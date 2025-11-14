Logo
Петровић не одустаје: Клавир од пола милиона КМ стиже из Загреба

РТРС

14.11.2025

12:26

Петровић не одустаје: Клавир од пола милиона КМ стиже из Загреба
Неријешене плате запослених у вртићу, подстицаји пољопривредницима из прошле године, рупе по путевима и многе друге обавезе остају неријешене, док са друге стране градоначелник Бијељине Љубиша Петровић купује клавир вриједан пола милиона марака.

Клавир ће, по свему судећи, стићи из Загреба.

Наиме конзорцијум "Пиано центар" из Загреба и "ААП Електроник" из Бањалуке испоручиће граду Бијељина наручени клавир, пише РТРС.

Милорад Додик

Република Српска

Додик честитао крсну славу болницама "Свети Врачеви" и "Србија"

Овај конзорцијум био је једини понуђач на недавно окончаном тендеру, а имају рок од 90 дана за испоруку.

Око ове набавке у јавности се протеклих мјесеци подигла велика прашина, али градоначелник Бијељине Љубиша Петровић који је био иницијатор ове набавке није одустао до краја.

Подсјетимо, Петровић је донио Одлуку о покретању поступка јавне набавке клавира, вриједности до 500.000 марака са ПДВ.

Како се наводи у одлуци, клавир ће бити набављен за потребе Одјељења за друштвене дјелатности.

Љубиша Петровић

Бијељина

klavir

