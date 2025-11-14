Петровић не одустаје: Клавир од пола милиона КМ стиже из Загреба

Извор:
РТРС
14.11.2025
12:26
Неријешене плате запослених у вртићу, подстицаји пољопривредницима из прошле године, рупе по путевима и многе друге обавезе остају неријешене, док са друге стране градоначелник Бијељине Љубиша Петровић купује клавир вриједан пола милиона марака.
Клавир ће, по свему судећи, стићи из Загреба.
Наиме конзорцијум "Пиано центар" из Загреба и "ААП Електроник" из Бањалуке испоручиће граду Бијељина наручени клавир, пише РТРС.
Република Српска
Овај конзорцијум био је једини понуђач на недавно окончаном тендеру, а имају рок од 90 дана за испоруку.
Око ове набавке у јавности се протеклих мјесеци подигла велика прашина, али градоначелник Бијељине Љубиша Петровић који је био иницијатор ове набавке није одустао до краја.
Подсјетимо, Петровић је донио Одлуку о покретању поступка јавне набавке клавира, вриједности до 500.000 марака са ПДВ.
Како се наводи у одлуци, клавир ће бити набављен за потребе Одјељења за друштвене дјелатности.
