У Требињу велики број вртића, у регистрима само два

Аутор:Бојан Носовић
13.11.2025
19:50
Коментари:0
Вртића у Требињу има на све стране, али на папиру и у регистрима само два. По становима и кућама чувају се дјеца то је јавна тајна, знају се и власници, васпитачи и имена али у ресорном министарству за њих никад чули.
"Када је ријеч о предшколским установама на подручју града Требиње, према евиденцији Министарства регистроване су укупно двије предшколске установе. Јавну установу „Наша радост“ основала је јединица локалне самоуправе, док је оснивач приватне предшколске установе „Света Евгенија-царица Милица“, регистроване као клуб за дјецу, ''Видослов'' д.о.о. Требиње", поручују из министарства просвјете Републике Српске.
А Закон о предшколском васпитању и образовању је јасан, постоје установе и клубови, у регистрованим играоницама дјеца се не могу чувати. Из Министарства још кажу, инспекција је на потезу. А из Инспектората одговарају да знају ову проблематику, резултата немају јер су их у такозваним вртићима сачекала закључана врата.
"Инспектор је у неколико наврата долазио на лице мјеста односно на адресе које смо имали и покушавао да оствари контакт са тим лицима међутим на лицу мјеста нису затечена лица са којима би смо могли остварити комуникацију нити је неко одговарао на позив инспектора", рекла је Душанка Николић, Републичка Управа за инспекцијске послове.
Боравак дјеце у нерегистрованим установама је опасан јер не подијележу никаквим контролама. А ево шта се све контролише у оним регуларним.
"На седмичном нивоу врше се анализе хране, радних површина, узорковање брисева радника и то је као контрола најважније за нашу установу. Наравно имамо контролу просвјетне инспекције, радне инспекције, противпожарне инспекције, Пореске управе. Подлијежемо свим контролама што на седмичном нивоу, мјесечном нешто тромјесечно. Ми смо јуче имали и контролу ваздуха у нашим објектима", рекла је Јања Ћапин, директор вртића “Наша радост” Требиње.
За овај проблем је чуо и први човјек Требиња.
"Што се тиче приватних вртића ми не знамо да има иједан приватни вртић, све остало су играонице или неки други вид удружења грађана", рекао је Мирко Ћурић, градоначелник Требиња.
Инспекторат апелује на грађане да овакве појаве пријаве јер није безбиједно.
"Упитна је безбиједност, стручност лица која раде са дјецом па до граница безбиједност заштите од пожара. Исправност хране. Постоје велики ризици којима родитељи несвјесно излажу дјецу", рекла је Душанка Николић, Републичка Управа за инспекцијске послове.
Није циљ да се оваквим вртићима забрани рад него да се уведу у легалне токове, кажу надлежни. Према тренутној евиденцији Министарства, у Републици Српској регистроване су укупно 94 приватне предшколске установе.
