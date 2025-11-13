Појачана контрола у саобраћају на подручју Приједора

Извор:
13.11.2025
На подручју Полицијске управе Приједор од данас до недјеље, 16. новембра, спроводи се регионална акција појачане контроле учесника у саобраћају, саопштено је из ове управе.
Акција је усмјерена на контролу учествовања у саобраћају под дејством алкохола, дроге или лијекова који се не смију употребљавати прије и за вријеме вожње.
