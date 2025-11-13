Logo
Појачана контрола у саобраћају на подручју Приједора

АТВ

13.11.2025

09:11

На подручју Полицијске управе Приједор од данас до недјеље, 16. новембра, спроводи се регионална акција појачане контроле учесника у саобраћају, саопштено је из ове управе.

Акција је усмјерена на контролу учествовања у саобраћају под дејством алкохола, дроге или лијекова који се не смију употребљавати прије и за вријеме вожње.

Полицијска управа Приједор апелује на све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајна правила и прописе, а посебно на возаче да не учествују у саобраћају под дејством алкохола или других психоактивних супстанци.

