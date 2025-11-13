Logo
Откривено шта највише убија страст у везама

Супержена

13.11.2025

09:01

Откривено шта највише убија страст у везама
Фото: Pexels

Научне студије које су објављене недавно откриле су шта то убија страст у вези и због чега људи све мање воде љубав са својим партнерима.

Наиме, психолози су пратили сексуални живот неколико стотина учесника како би открили одговор на ово питање.

Како пише Power Of Positivity, главни разлог је недостатак ентузијазма, након тога су се на листи нашли и недостатак приватног простора и времена.

"Недостатак секса и неразумијевање у том подручју након неког времена може раздвојити људе и довести до других проблема у вези. Откријте их на вријеме и тако спријечите удаљавање", рекао је аутор истраживања, Менелеос Апостолоу.

Особа која схвати да њеном партнеру недостаје ентузијазма када је секс у питању осјећа се понижено.

Један од многобројних разлога је и провођење превише времена на послу, а тек на четвртом мјесту се као разлог наводи лош секс и неразумијевање с партнером око овог проблема.

Осим тога, разлози због којих вам секс с партнером временом постане непривлачан су и свађе, разлика у карактеру и злостављање.

Партнери који су у међувремену постали родитељи, кажу да немају довољно времена и простора за вођење љубави.

