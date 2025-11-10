Зашто се први пољубац никада не заборавља?

Извор:
Први пољубац који измијене двије особе означава почетак сваке нове љубавне приче и оставља неизбрисив траг у памћењу. Амерички психолог Џон Нил Боханон са Универзитета Бутлер у Индијанаполису, стручњак за памћење и фотографска сјећања која се фиксирају у памћењу при догађајима од епохалне важности, интервјуисао је стотињак мушкараца и жена тражећи од њих да направе неку врсту класификације разних сјећања из својих живота.
Резултати су показали да је први пољубац догађај који се најдубље урезао у памћење, чак до те мјере да су испитаници успјели да се присјете до 90 посто детаља, чак и ако је од тада прошло више деценија. А то је много више него што су упамтили о првом полном односу.
Према истраживању њемачке антрополошкиње Ингелор Еберфелд, двије трећине жена увјерене су да је мушкарац који се добро љуби уједно и добар љубавник. У ствари, већ од тог првог излива осјећања пољупцем може се сазнати много о свом партнеру: може се наслутити да ли је њежан, романтичан, страствен, импулсиван, мисли ли на то да пружи ужитак или само да га прими...
До истог закључка дошло је и истраживање научника са Универзитета у Оксфорду. Британски научници су покушали да схвате зашто се људска бића љубе од праисторије те провјере која је од три главне теорије о функцији пољупца уснама најтачнија у данашње вријеме: Пољубац служи првенствено за повећање узбуђености прије полног односа? Или је то инструмент за процјену генетског квалитета потенцијалних партнера? Служи ли да задржи пар у вези?
Одговори више од 300 мушкараца и 594 жене у доби између 16 и 63 године на питања из онлајн упитника доводе до закључка да пољубац у првом реду помаже у проналажењу одговарајућег партнера. Другим ријечима, прво ћу те пољубити, а онда ћу те одабрати.
Ипак, и друге двије теорије још увијек важе. У понављаном узајамном контакту усана и језика двоје љубавника, и не желећи, размјењују се важне информације за наставак односа, како оног сексуалног тако и афективног. И не само то. Према америчкој антрополошкињи Хелен Фишер, постоје докази да слина садржи тестостерон, хормон који повећава жељу. Дакле, пољупцима би мушкарци могли да настоје да пренесу тестостерон жени како би у њој подстакли сексуалну жељу.
Осим тога, слином се размјењују ендорфини, који се луче у посебним ситуацијама, као што су изливи страсти и љубави: то су хормони који стварају осјећај задовољства и истовремено смирују. А одговор на питање зашто је осјећај смирености битан треба тражити у праисторији, кад мушкарци себи нису могли дозволити дистракције, јер су стално морали да буду на опрезу због спољашњих опасности које би могле угрозити њихово преживљавање.
С друге стране, жене су одувијек настојале да пронађу "оца" за своје потомке, а то је подразумијевало храну и заштиту. Стога, ендорфини дјелују попут анксиолитика, с функцијом да умире мушкарца и спријече његов одлазак одмах након "парења".
Приликом љубљења активира се и допамин, нека врста природне дроге која и њему и њој пружа осјећај ужитка и задовољства.
"Доток допамина током страственог пољупца изазива осјећај узбуђења и жеље, али понекад и опсесивне мисли какве многи од нас имају, готово као код овисности о наркотицима, увијек кад почиње нека нова љубавна прича", каже у свом есеју "Наука пољупца" биолошкиња и научница Шерил Киршенбаум са Универзитета у Тексасу.
"То није ништа необично, јер тај неуропреносник делује на исти дио мозга који је стимулисан приликом удисања кокаина. Тјера нас да желимо још и даје нам енергију. Постоје особе пуне допамина које не осјећају више глад или откривају да могу без сна, односно имају исте оне симптоме каквима обично описујемо заљубљивање. Срећом, допамин има још много других ефеката осим што нас тера на луцкасто понашање: омогућује нам да препознајемо занимљиве ситуације, да памтимо угодна искуства и тражимо нова", објашњава Киршенбаум.
Четврта молекула чије се лучење стимулше пољупцем је окситоцин, такозвани хормон привржености, који поспјешује стабилност односа. И то је уједно разлог зашто се за очување везе препоручује "екстра" доза пољубаца.
А шта ако је пољубац погрешан? Вјероватно се тада луче адреналин и кортизол, што је неуроендокрини одговор на стрес, и све иде у смеру прекида. Импулс је тада да се побјегне што даље је могуће.
Још једно често питање је и зашто се код страствених пољубаца затварају очи. Па, можда зато што размјена течности и емоција, осим што убрзава ритам откуцаја срца, изазива и ширење зјеница. Управо зато осјећамо потребу да спустимо капке и препустимо се љубавном сну.
