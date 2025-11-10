Ухапшен серијски лопов, на мети му биле фарме

Извор:
Курир
10.11.2025
14:18
Коментари:0
Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду расвијетлили су 24 кривична дјела, 23 крађе и једну тешку крађу и ухапсили осумњиченог, Е. Ш. (18) из овог града.
Између осталог, сумња се да је он, у октобру, из комбија једне крагујевачке фирме украо алат у вриједности од преко милион динара. Такође, он се терети да је, на Клиси, из аутомобила, продавница и торби грађана, крао новац, мобилне телефоне, алат, робу и друге предмете.
Полиција је дио украдених ствари пронашла и вратила власницима.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати и он је, уз кривичну пријаву, приведен основном јавном тужиоцу у Новом Саду, пише Курир.
