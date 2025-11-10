Рунић: Увјерена сам у Каранову побједу

Извор:
СРНА
10.11.2025
14:01
Начелник дрварске општине Душица Рунић пружила је пуну подршку кандидату СНСД-а за предсједника Републике Српске Синиши Карану уочи предстојећих избора, изражавајући увјерење да ће на новој функцији снажно наставити политику подршке западнокрајишким општинама, а посебно Дрвару.
Рунићева је истакла да у Дрвару влада увјерење да ће грађани Републике Српске препознати одговорност, искуство и стабилност које Каран показује у свом политичком и професионалном дјеловању.
"Увјерена сам у Каранову побједу. Народ Републике Српске је увијек знао да изабере пут који води сигурности, стабилности и јединству", навела је Рунићева, која је и члан Главног одбора СНСД-а.
Она је додала да Каран иза себе има искуство, одговорност и конкретне резултате, а да уз њега стоји и предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Сигурна сам да ће грађани препознати ове вриједности и дати му своју подршку", истакла је Рунићева.
Она је указала да Дрвар, као средина која његује снажне везе са институцијама Републике Српске и Србијом, очекује наставак сарадње и подршке кључним развојним пројектима.
У болницу у Бијељини довезен мушкарац са прострелном раном главе
"Наша општина је у претходним годинама имала снажну подршку из Републике Српске и Србије. Увјерена сам да ће и убудуће тај континуитет бити сачуван. Вјерујем да ће Каран, као предсједник, снажно наставити политику подршке западнокрајишким општинама, а посебно Дрвару, који је стратешки важан за опстанак српског народа на овим просторима", истакла је Рунићева.
Она је додала да избори у Републици Српској имају посебан значај и за општину Дрвар, с обзиром на велики број њених становника који имају право гласа у Српској.
