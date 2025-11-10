Хорор: Ухапшена мајка, тукла бебу стару 6 мјесеци

Извор:
Телеграф
10.11.2025
13:57
Полиција у Сјеверној Македонији ухапсила је дјевојку, младу мајку, због сумње да је крвнички претукла своју шестомјесечну бебу.
Дјевојка стара 23 године, приведена је јутрос у региону Скопља. Идентитет ухапшене није саопштен, само се наводи да је у питању жена из града Кавадарци.
Она се сумњичи да је у ноћи између недеље и понедељка нанела повреде својој шестомесечној беби у породичној кући. Дијете је потом, неких пола сата иза поноћи, хитно транспортовано у болницу "Мајка Тереза" у Скопљу, гдје је дјетету пружена медицинска помоћ.
Из полиције су саопштили да је истрага о читавом случају у току.
У овом тренутку није познато какве је тачно повреде беба задобила.
