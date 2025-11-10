Logo
Хорор: Ухапшена мајка, тукла бебу стару 6 мјесеци

Телеграф

10.11.2025

13:57

Хорор: Ухапшена мајка, тукла бебу стару 6 мјесеци
Фото: Pexels/kelvin agustinus

Полиција у Сјеверној Македонији ухапсила је дјевојку, младу мајку, због сумње да је крвнички претукла своју шестомјесечну бебу.

Дјевојка стара 23 године, приведена је јутрос у региону Скопља. Идентитет ухапшене није саопштен, само се наводи да је у питању жена из града Кавадарци.

Она се сумњичи да је у ноћи између недеље и понедељка нанела повреде својој шестомесечној беби у породичној кући. Дијете је потом, неких пола сата иза поноћи, хитно транспортовано у болницу "Мајка Тереза" у Скопљу, гдје је дјетету пружена медицинска помоћ.

Из полиције су саопштили да је истрага о читавом случају у току.

У овом тренутку није познато какве је тачно повреде беба задобила.

(Телеграф.рс)

Насиље

beba

Коментари (0)
