27 људи објешено и угушено током нереда у затвору

Једнодневни насилни оружани нереди у затвору на југозападу Еквадора у недјељу довели су до смрти најмање 31 затвореника, саопштила је агенција за затворе те земље
Двадесет седам затвореника у лучком граду Мачала умрло је усљед гушења и „тренутне смрти вјешањем“, наводи се у саопштењу које је на X поделила затворска агенција СНАИ. Није било других детаља о томе како су затвореници умрли.
Власти су саопштиле да још увијек раде на „потпуном разјашњавању чињеница“ и да је форензичко медицинско особље на лицу мјеста како би потврдило информације.
Раније у недјељу, СНАИ је известио да су четири особе погинуле услед смртоносних нереда, које је касније ставила под контролу тактичка полиција.
Инцидент се догодио око 3:00 ујутру по локалном времену у затвору, гдје су локални становници чули пуцњаву, експлозије и позиве за помоћ који су долазили из унутрашњости затворских зидова.
Елитне полицијске екипе су одмах ушле у затвор и повратиле контролу након избијања нереда, саопштила је агенција.
Али није прецизиран идентитет преминулих нити потврђено да ли је насиље било још један случај сукоба ривалских банди.
Четири особе су погинуле у јутарњем насиљу, док су 33 затвореника и један полицајац повријеђени, саопштио је СНАИ.
У саопштењу се наводи да су нереди изазвани реорганизацијом затвореника у новом објекту са максималним обезбјеђењем.
Еквадорски затвори постали су оперативни центри за ривалске банде које се баве трговином дрогом, а преко 500 затвореника је убијено у борбама између група које се такмиче за контролу над овом уносном, али илегалном трговином.
Они се сада сматрају „епицентром“ организованог криминала у земљи, према извјештају тинк-тенка Инсајт Крајм из 2024. године.
Администрација председника Данијела Нобое, која је обећала да ће заузети оштар став према криминалу, за насиље криви ривалске банде које се боре за доминацију и територијалну контролу.
У септембру су у нередима изазваним бандитским обрачунима у истом затвору погинуло 14 људи, а још 14 је рањено.
У том инциденту, затвореници су користили оружје и експлозив, а непознат број њих је побјегао. Неки су поново ухваћени.
Неколико дана касније, још 17 људи је убијено у затворској побуни у сјеверном граду Есмералдас, близу границе са Колумбијом.
Крваве борбе избиле су у затвору у немирном приморском граду, гдје је полиција саопштила да је пронашла 10 мртвих затвореника у два ћелијска блока.
Фотографије које су се појавиле на друштвеним мрежама, а које је АФП потврдио као аутентичне, приказују мртве мушкарце раширене по земљи са голим, крвавим торзовима, од којих је најмање двојица обезглављена.
Десетине забринутих чланова породица окупиле су се испред затвора како би чуле вијести о својим вољенима, док је затворска управа СНАИ повећала званични број жртава са 10 на 17 у року од неколико сати.
"Овде има жена које се распитују за своје рођаке од 5:30 ујутру", рекла је тада за АФП узнемирена жена која је тражила да остане анонимна.
Она је сама пожурила у затвор након што је добила позив од људи који живе у близини и рекли јој да су „чули пуцњаву, чули су вриске“.
Када је стигла, рекла је, војници су јој рекли да оде у мртвачницу како би провјерила да ли је њена вољена особа мртва или жива.
Од фебруара 2021. године, ратови банди су се углавном одвијали унутар затвора у земљи, гдје су затвореници често убијани на језив начин - њихова тијела су раскомадана и спаљена.
Највећи масакр у затворима у Еквадору догодио се такође 2021. године, када је више од 100 затвореника убијено у лучком граду Гвајакилу на југозападу.
Затвореници су у више наврата уживо емитовали своје насилне кампање на друштвеним мрежама, показујући обезглављена и угљенисана тијела својих непријатеља.
Прошле године, чланови банде су узели десетине затворских чувара за таоце након бјекства нарко-боса Хосеа Адолфа Масијаса, познатог као Фито, док су савезници споља детонирали бомбе и држали телевизијског водитеља на нишану пиштољем уживо у емисији.
Смјештен између Перуа и Колумбије, два највећа свјетска произвођача кокаина, Еквадор је постао главно средиште глобалне трговине кокаином.
Више од 70 одсто цјелокупног кокаина произведеног у свету сада пролази кроз луке Еквадора, према владиним подацима.
Мала земља од око 18 милиона становника је посљедњих година била захваћена насиљем и сада је једно од најопаснијих мјеста у Латинској Америци.
Коријени ове кризе „могу се директно пратити до затворског система земље и криминалних мрежа које су се развиле унутар њега“, открио је Инсајт Крајм, пише Ало.
El Oro, un elemento de la policía nacional dió algunos nombres de los 27 fallecidos tras un segundo incidente en la cárcel de Machala.— We News (@wenewsec) November 10, 2025
En horas de la madrugada ocurrió un primer incidente que dejó como saldo 4 reos fallecidos .#SomosWeNewsEc pic.twitter.com/8tbJDKKRS9
