Дјевојка рођена ''без мозга'' напунила 20 година

Извор:
Ало
10.11.2025
10:38
Коментари:0
Чудесна жена из Небраске рођена "без мозга" пркосила је свим прогнозама, док је њена породица прославила њен 20. рођендан - деценијама након што су љекари родитељима рекли да њихова кћерка неће доживјети пету годину, преносе медији.
Алекс Симпсон напунила је 20 година 4. новембра, јавио је КЕТВ.
Хроника
Укинут притвор полицајцу осумњиченом за сексуалну злоупотребу дјетета
Родитељима Симпсон је првобитно речено да им је дијете здраво, све док преглед два мјесеца касније није открио да њихова кћерка има хидраненцефалију - ријетко стање због којег јој је остала само количина можданог ткива величине малог прста, на дну лобање, наводи се у извјештају.
Тада је породици из Небраске речено да Алекс неће живјети дуже од четири године.
"Прије двадесет година били смо преплашени, али вјера је, мислим, оно што нас је одржало", рекао је Шон Симпсон, Алексин отац, за ТВ станицу.
Бања Лука
За девет мјесеци Бањалуку посјетило више од 96.000 туриста
Иако Алекс нема дијелове мозга који омогућавају вид и слух, њена породица вјерује да је свјеснија него што људи мисле.
"Рецимо да је неко у њеном окружењу под стресом. Ништа се не мора десити - може бити потпуно тихо - али Алекс ће то осјетити. Она нешто ‘осјети’“, рекао је Си Џеј, Алексин четрнаестогодишњи брат, за медије.
"На примјер, ако моју баку боли леђа, она то некако осјети - невјероватно је", додао је.
Он је рекао да је поносан што је Алексин брат и да је много времена провео истражујући њено стање како би научио како најбоље да је подржи.
Алексина снага инспирише цијелу породицу Симпсон, која је назива "чудом“.
Woman born with no brain turns 20 in medical ‘miracle’ https://t.co/pEQO3XsRA7 pic.twitter.com/ruC7885Rfq— New York Post (@nypost) November 9, 2025
Здравље
3 ч1
Кошарка
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму