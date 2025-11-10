Logo
10.11.2025

Нова правила за пријевремено пензионисање
Фото: Pexels

Строжија правила за субвенционисани рад са непуним радним временом прије пензионисања (Алтерстеилзеит) ступиће на снагу у Аустрији од јануара 2026. године.

Трајање и услови коришћења овог модела се такође мијењају.

Многи запослени су до сада користили такозвани Алтерстеилзеит да би постепено смањивали број радних сати прије пензионисања. Међутим, од 2026. године овај модел ће бити значајно ограничен.

Према новим правилима, максимално трајање рада са непуним радним временом прије пензионисања ће се постепено смањивати:

од 2026: максимално 4,5 године,

од 2027: максимално 4 године,

од 2028: максимално 3,5 године,

од 2029: максимално 3 године.

Експерткиња из Аустријске радничке коморе (АК), Верена Стиболер, нагласила је за Клеине Зеитунг да запослени и даље неће имати никаква ограничења у погледу висине пензије, боловања, накнаде за незапосленост или отпремнине због коришћења модела Алтерстеилзеит.

Услови и изузеци

И даље је могуће почети са коришћењем Алтерстеилзеит-а најраније пет година прије редовног пензионисања.

Такође је могуће почети касније, чак и након датума за такозвану „коридорну пензију“.

Изузетак се односи на такозвани „Хацклеррегелунг“, гдје се рок може прекорачити и до годину дана.

Још једна важна промјена тиче се потребног периода запослења:

До сада је било потребно 780 недјеља (15 година) рада у посљедњих 25 година, а до 2029. године овај захтјев ће се повећати на 884 недјеље (17 година). Повећање ће се спроводити постепено, свака три мјесеца за осам недјеља.

Забрана додатног рада

Запосленима више неће бити дозвољено да преузимају додатни посао током периода „Алтерстеилзеит“ – чак ни мале, повремене ангажмане.

Изузетак је могућ само ако је споредни посао већ редовно обављан годину дана прије почетка периода „Алтерстеилзеит“.

Све додатне активности морају се пријавити Служби за запошљавање (АМС), а неприхватљиви послови морају се прекинути до 30. јуна 2026. године.

Промјене и у обрачуну плата

Од 2026. године, прековремени сати и паушалне исплате прековременог рада из посљедњих 12 мјесеци прије почетка периода „Алтерстеилзеит“ више неће бити укључене у обрачун накнаде за изгубљену зараду, преноси Блиц бизнис.

Савјет за раднике

Свако ко планира да користи период „Алтерстеилзеит“ требало би да се благовремено информише о новим условима и прелазним периодима – јер се много тога мијења од 2026. године.

