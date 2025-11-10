Руски ПВО оборио 71 украјински дрон

Извор:
СРНА
10.11.2025
08:20
Руски системи противваздушне одбране уништили су 71 украјински дрон изнад руских области, саопштено је из руског Министарства одбране.
"Током протекле ноћи, дежурни системи противваздушне одбране уништили су и пресрели 71 украјинску беспилотну летјелицу", наводи се у саопштењу.
У саопштењу се прецизира да је 29 дронова оборено изнад Брјанске области, седам изнад Курске области, по пет дроноваа изнад Липецке и Смоленске области, те по четири изнад Орелске, Тверске и Самарске области.
"Три дрона оборена су изнад Републике Крим, по један изнад Калушке, Ростовске и Тулске области, а седам дронова је оборено изнад Црног мора", наводи се у саопштењу.
