Сенат САД усвојио закон о привременом финансирању владе

10.11.2025
Амерички Сенат усвојио је током протекле ноћи републикански закон о привременом финансирању владе Сједињених Америчких Држава, захваљујући гласовима осам демократа који су подржали да се крене даље са пакетом који би поново отворио савезну владу, преноси данас Аксиос.
То је кључно процедурално гласање које представља јасан знак да је постигнут двостраначки договор о окончању рекордног затварања америчке владе, које траје од 1. октобра.
Демократе су недјељама истрајавале у захтјеву да републиканци подрже продужење пореске олакшице за Закон о приступачној здравственој заштити, у замјену за њихове гласове за финансирање владе.
Умјерене демократе су на крају прихватиле обећање републиканаца о гласању о том закону, а коначан резултат процедуралног гласања био је 60 према 40, при чему је осам демократа гласало "за", заједно са републиканцима, док је сенатор Ренд Пол, републиканац из Кентакија, био једини глас "против" међу републиканцима.
