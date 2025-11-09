Logo
Нижу се трагедије у БиХ: Погинуо мушкарац

Извор:

АТВ

09.11.2025

22:49

Нижу се трагедије у БиХ: Погинуо мушкарац
Фото: АТВ

Једна особа погинула је у новој тешкој саобраћајној несрећи на путевима у БиХ.

У мјесту Доњи Тићићи код Какња, догодила се саобраћајна несрећа, 9. новембра.

Милан Перовић

Хроника

Трагичан крај потраге за професором Миланом: Тијело извучено из корита

Како су потврдили из Оперативног центра МУП Зеничко-добојског кантона, једна особа је погинула.

"У 19:38 сати, у мјесту Доњи Тићићи у саобраћајној несрећи учествовало је једно возило, при чему је погинула мушка особа иницијала П.Г. из Какња, 1964. годиште погинула", појаснили су.

Возач голфа направио хаос

Хроника

УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМЦИ Хаос у Кладуши направили отац и син

Наводе да је тужилац упознат са случајем.

