Нижу се трагедије у БиХ: Погинуо мушкарац

Једна особа погинула је у новој тешкој саобраћајној несрећи на путевима у БиХ.
У мјесту Доњи Тићићи код Какња, догодила се саобраћајна несрећа, 9. новембра.
Трагичан крај потраге за професором Миланом: Тијело извучено из корита
Како су потврдили из Оперативног центра МУП Зеничко-добојског кантона, једна особа је погинула.
"У 19:38 сати, у мјесту Доњи Тићићи у саобраћајној несрећи учествовало је једно возило, при чему је погинула мушка особа иницијала П.Г. из Какња, 1964. годиште погинула", појаснили су.
УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМЦИ Хаос у Кладуши направили отац и син
Наводе да је тужилац упознат са случајем.
