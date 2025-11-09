Курти се огласио након дебакла на изборима: Журим да славим

Извор:
Агенције
09.11.2025
22:25
Коментари:0
Лидер Покрета Самоопредјељење Аљбин Курти оцијенио је као успјех за своју партију побједу у седам општина на локалним изборима на Косову.
Према његовим ријечима, побједа у четири општине у другом кругу остварена је упркос томе што су се, како каже, "сви ујединили против Самоопредјељења”, преноси "Коха".
Свијет
Дјевојка из БиХ крвнички претучена у ресторану
"Ово је невиђена ситуација у политичко-изборној историји Косова, зато је ово успјех Самоопредјељења и грађана. Још увијек чекамо резултате из других општина. Сигурно ћемо вам се поново обратити када их добијемо, али сада журим на прославу побједе, најприје у Косово Поље, затим у Обилић, а потом и у Јужну Митровицу", рекао је Курти у изјави за медије.
Србија
Хитно евакуисана позната робна кућа
Покрет Самоопредјељење побиједио је у првом кругу избора у Подујеву, Штимљу и Каменици.
Од 12 општина у којима је учествовао у другом кругу, побиједио је у Јужној Митровици, Гњилану, Обилићу и Косову Пољу.
Најновије
Најчитаније
22
49
22
45
22
43
22
40
22
25
Тренутно на програму