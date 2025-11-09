Logo
Курти се огласио након дебакла на изборима: Журим да славим

09.11.2025

22:25

Фото: Танјуг/АП

Лидер Покрета Самоопредјељење Аљбин Курти оцијенио је као успјех за своју партију побједу у седам општина на локалним изборима на Косову.

Према његовим ријечима, побједа у четири општине у другом кругу остварена је упркос томе што су се, како каже, "сви ујединили против Самоопредјељења”, преноси "Коха".

"Ово је невиђена ситуација у политичко-изборној историји Косова, зато је ово успјех Самоопредјељења и грађана. Још увијек чекамо резултате из других општина. Сигурно ћемо вам се поново обратити када их добијемо, али сада журим на прославу побједе, најприје у Косово Поље, затим у Обилић, а потом и у Јужну Митровицу", рекао је Курти у изјави за медије.

Покрет Самоопредјељење побиједио је у првом кругу избора у Подујеву, Штимљу и Каменици.

Од 12 општина у којима је учествовао у другом кругу, побиједио је у Јужној Митровици, Гњилану, Обилићу и Косову Пољу.

Аљбин Курти

Косово и Метохија

