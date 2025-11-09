Logo
Large banner

Велика побједа Српске листе и српског народа

Извор:

СРНА

09.11.2025

21:44

Коментари:

0
Велика побједа Српске листе и српског народа

Српска листа и српски народ на Косову и Метохију остварили су велику и историјску побједу на Косову и Метохији, рекао је предсједник Српске листе Златан Елек.

Елек је рекао да је Српска листа у другом кругу избора убједљиво побиједила у општини Клокот са 948 освојених гласова или 90,03 одсто од важећих гласова, а тиме и у свих 10 општина са српском већином, гдје ће имати и градоначелнике и скупштинску већину одборника из редова ове стрнаке.

"Ова победа није само изборни резултат - то је победа српске слоге, јединства и вере у заједничку снагу нашег народа", наведено је у саопштењу Српске листе.

Елек је истакао да је поносан што је народ препознао да је Српска листа једина истинска политичка снага Срба на Косову и Метохији, која има јасну подршку Србије и предсједника Александра Вучића.

Он је навео да је ова побједа уједно и порука свима који су, кроз притиске и лажи, покушали да ослабе Српску листу и њено руководство, да српски народ зна истину и стоји уз своје представнике.

Подијели:

Таг:

Косово и Метохија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Језива несрећа: Двоје мртвих у судару два аута

Хроника

Језива несрећа: Двоје мртвих у судару два аута

1 ч

0
Возач голфа направио хаос у Великој Кладуши

Хроника

Шок снимак из БиХ: Изазвао удес, нокаутиран, па његов сувозач кренуо да гази људе

2 ч

0
Страх ме је: Зеленски тражио да НАТО уради исто што и у БиХ

Свијет

Страх ме је: Зеленски тражио да НАТО уради исто што и у БиХ

2 ч

0
Хорор у комшилуку: Отели дјевојку па је силовали

Регион

Хорор у комшилуку: Отели дјевојку па је силовали

2 ч

0

Више из рубрике

Хорор у комшилуку: Отели дјевојку па је силовали

Регион

Хорор у комшилуку: Отели дјевојку па је силовали

2 ч

0
Полиција чува Српски културни центар у Загребу

Регион

Полиција чува Српски културни центар у Загребу

4 ч

0
Цвијановић: Срамно ћутање Европске уније

Регион

Цвијановић: Срамно ћутање Европске уније

7 ч

0
Пуповац: Санкционисати одговорне за ширење говора мржње и подстицања на насиље

Регион

Пуповац: Санкционисати одговорне за ширење говора мржње и подстицања на насиље

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

49

Нижу се трагедије у БиХ: Погинуо мушкарац

22

45

Трагичан крај потраге за професором Миланом: Тијело извучено из корита

22

43

УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМЦИ Хаос у Кладуши направили отац и син

22

40

Харис Џиновић шокирао изјавом о кћерки и Мелини

22

25

Курти се огласио након дебакла на изборима: Журим да славим

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner