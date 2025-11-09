Велика побједа Српске листе и српског народа

Извор:
Српска листа и српски народ на Косову и Метохију остварили су велику и историјску побједу на Косову и Метохији, рекао је предсједник Српске листе Златан Елек.
Елек је рекао да је Српска листа у другом кругу избора убједљиво побиједила у општини Клокот са 948 освојених гласова или 90,03 одсто од важећих гласова, а тиме и у свих 10 општина са српском већином, гдје ће имати и градоначелнике и скупштинску већину одборника из редова ове стрнаке.
"Ова победа није само изборни резултат - то је победа српске слоге, јединства и вере у заједничку снагу нашег народа", наведено је у саопштењу Српске листе.
Елек је истакао да је поносан што је народ препознао да је Српска листа једина истинска политичка снага Срба на Косову и Метохији, која има јасну подршку Србије и предсједника Александра Вучића.
Он је навео да је ова побједа уједно и порука свима који су, кроз притиске и лажи, покушали да ослабе Српску листу и њено руководство, да српски народ зна истину и стоји уз своје представнике.
