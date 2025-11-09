Logo
Large banner

Пуповац: Санкционисати одговорне за ширење говора мржње и подстицања на насиље

Извор:

Радио Сарајево

09.11.2025

14:41

Коментари:

0
Пуповац: Санкционисати одговорне за ширење говора мржње и подстицања на насиље

Предсједник Самосталне демократске српске странке Милорад Пуповац изјавио је да говор мржње, застрашивање и подстицање на насиље забрињава не само припаднике српске националне мањине, него и друге мањине у Хрватској, те да очекује од власти да то не толеришу и да одговорне санкционишу.

Пуповац је рекао да оно што се дешава у једној земљи бивше Југославије, има посљедице и у другима земљама.

Из тог разлога, сматра Пуповац, важно је да Хрватска, као земља која ужива повјерење унутар ЕУ, заустави ове процесе.

- Надам се да ће се ово у Хрватској зауставити и да ће ова земља отворити интерес за дијалог и унапређење сарадње, укључујући смањивање нетолеранције и конфликата у политичкој сфери - рекао је Пуповац за Радио Сарајево.

Судија

Фудбал

Нови скандал у српском фудбалу: Нападнут судија!

Пуповац очекује да се више води рачуна о томе да ни у политичким говорима, ни у неким другим врстама јавних наступа не буде онога што би могло да инспирише или подстиче људе да себи дају за право да кажу шта је култура, шта није, да буду нека врста цензора и да настављају циљати српску националну мањину.

Он сматра да би политичка сарадња између Загреба, Сарајева и Београда требало да буде много боља.

Подијели:

Таг:

Milorad Pupovac

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Напад у центру Загреба: Више особа претукло жену и мушкарца

2 ч

0
Пожар захватио индустријски комплекс код Љубљане

Регион

Пожар захватио индустријски комплекс код Љубљане

4 ч

0
У Ријеци покушан напад на дјецу из Србије, интервенисала полиција

Регион

У Ријеци покушан напад на дјецу из Србије, интервенисала полиција

7 ч

2
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Да ли ће бити хапшења? Огласила се хрватска полиција о инциденту у Сплиту

18 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

06

Каран: Организовани напади да се сруши Српска трају три деценије

16

03

Објављен снимак: Овако је нападнут српски судија

15

56

Банкротирали смо: Јелена Ђоковић изненадила признањем

15

49

Језиве фотографије аута у којем је изгорио руски бизнисмен

15

44

Младић из БиХ ухапшен у Никшићу због открића у његовом ауту

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner