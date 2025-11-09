Пуповац: Санкционисати одговорне за ширење говора мржње и подстицања на насиље

Извор:
Предсједник Самосталне демократске српске странке Милорад Пуповац изјавио је да говор мржње, застрашивање и подстицање на насиље забрињава не само припаднике српске националне мањине, него и друге мањине у Хрватској, те да очекује од власти да то не толеришу и да одговорне санкционишу.
Пуповац је рекао да оно што се дешава у једној земљи бивше Југославије, има посљедице и у другима земљама.
Из тог разлога, сматра Пуповац, важно је да Хрватска, као земља која ужива повјерење унутар ЕУ, заустави ове процесе.
- Надам се да ће се ово у Хрватској зауставити и да ће ова земља отворити интерес за дијалог и унапређење сарадње, укључујући смањивање нетолеранције и конфликата у политичкој сфери - рекао је Пуповац за Радио Сарајево.
Пуповац очекује да се више води рачуна о томе да ни у политичким говорима, ни у неким другим врстама јавних наступа не буде онога што би могло да инспирише или подстиче људе да себи дају за право да кажу шта је култура, шта није, да буду нека врста цензора и да настављају циљати српску националну мањину.
Он сматра да би политичка сарадња између Загреба, Сарајева и Београда требало да буде много боља.
