Да ли ће бити хапшења? Огласила се хрватска полиција о инциденту у Сплиту

08.11.2025

21:51

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Начелник сплитске полиције Синиша Михановић рекао је да је у упаду на "Дане српске културе" у Сплиту учествовао већи број особа од оних које су тренутно обухваћене истрагом.

Међутим, Михановић није могао да потврди да ли ће бити нових хапшења, преносе хрватски медији.

На питање о могућим новим окупљањима у организацији Торциде, као што је то било данас, Михановић је рекао да је полиција спремна, а безбједносну ситуацију у Сплиту је оцијенио као мирну.

Стотињак мушкараца обучених у црно, од којих је већина била маскирана, прекинула је у понедјељак, 3. новембра у Сплиту програм "Дана српске културе", вријеђајући учеснике манифестације на националној основи и узвикујући усташки поздрав "За дом спремни!".

Hapšenje, lisice

Свијет

Ухапшени нападачи који су изболи младића из БиХ

Деветорица осумњичених је након тога ухапшено и одређен им је једномјесечни притвор. Осумњичени су за насилничко понашање и повреду слободе изражавања националне припадности.

Split

incident

