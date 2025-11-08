Одборници се потукли у згради општине

Извор:
Телеграф
08.11.2025
14:15
Коментари:0
Права драма одиграла се јуче у згради Скупштине Општине Зета, када је дошло до физичког обрачуна одборника и наношења тешких тјелесних повреда.
Како је саопштено из МУП Црне Горе, против одборника СО Зета биће поднијета кривична пријава због насилничког понашања.
"Полицијски службеници поступали су јуче у односу на пријаву В.Р., одборника у Скупштини Општине Зета који је навео да је физички нападнут од стране одброника Д.Р., док су се налазили у службеним просторијама Скупштине Општине Зета. Овом приликом В.Р. је задобио лаке тјелесне повреде, док је свједок догађаја задобио тешке тјелесне повреде у виду фрактуре два прста", наводе из полиције.
Како се истиче, од В.Р. и Д.Р., као и од свједока догађаја прикупљена су обавјештења по налогу тужиоца у Основном државном тужилаштву у Подгорици који је обавијештен о догађају.
"Утврђено је да је Д.Р. физички напао В.Р. задајући му ударце у предјелу главе и тијела, усљед којег сукоба је дошло и до повређивања свједока на начин што су јој врата од просторије у којој су се налазили виновници догађаја, притисли шаку усљед гурања ових лица, те је том приликом задобила повреду два прста", додају у саопштењу.
"Након увида у списе предмета поступајући тужилац се изјаснио да се у радњама лица Д.Р. стичу елементи кривичног дјела насилничко понашање у стицају са кривичним дјелом тешка тјелесна повреда, те да се против овога лица кривична пријава поднесе у редовном поступку", додаје се у саопштењу.
