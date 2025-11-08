Крава страдала у тешкој несрећи - ауто разорен

Извор:
У петак око 22:35 сати, на новој обилазници између Миљковића и Полога, дошло је до саобраћајне несреће у којој је аутомобил Голф ударио у краву која је прелазила преко пута.
Крава је том приликом страдала, док је на аутомобилу настала велика материјална штета.
Возач аутомобила је задобио лакше тјелесне повреде, јавља "Херцеговина.инфо", а на мјесто догађаја изашла је и екипа за увиђај Полицијске управе Мостар.
Како јављају локални медији, на аутомобилу је причињена огромна штета.
Саобраћај се на овом дијелу пута одвијао успорено, уз интервенцију полицијских службеника.
