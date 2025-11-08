Logo
У микс зони са Јованом: Кошаркаши клуб 'Студент' и млади шампион Лука Галић

Извор:

АТВ

08.11.2025

15:50

Нови идент
Фото: АТВ

Наша Јована Миљеновић поново се нашла под кошаркашким обручем, овај пут с младим талентима Кошаркашког клуба 'Студент' из Александровца.

Међу њима је и Лука Галић, перспективни млади кошаркаш који је својим талентом и преданошћу заслужио мјесто у кадетској репрезентацији Србије, с којом је ове године освојио и титулу европског првака.

Не пропустите инспиративну причу о успјеху, тиму и љубави према кошарци.

Ауторски серијал Јоване Видовић, уредника и водитеља у спортској редакцији, доноси занимљиве и поучне приче младих спортиста , много добре забаве, игара и правог спортског духа.

'У микс зони са Јованом' – понедјељак у 20 часова и 10 минута.

