У микс зони са Јованом: Кошаркаши клуб 'Студент' и млади шампион Лука Галић

Наша Јована Миљеновић поново се нашла под кошаркашким обручем, овај пут с младим талентима Кошаркашког клуба 'Студент' из Александровца.
Међу њима је и Лука Галић, перспективни млади кошаркаш који је својим талентом и преданошћу заслужио мјесто у кадетској репрезентацији Србије, с којом је ове године освојио и титулу европског првака.
Не пропустите инспиративну причу о успјеху, тиму и љубави према кошарци.
Ауторски серијал Јоване Видовић, уредника и водитеља у спортској редакцији, доноси занимљиве и поучне приче младих спортиста , много добре забаве, игара и правог спортског духа.
'У микс зони са Јованом' – понедјељак у 20 часова и 10 минута.
