Битно: Енергетске турбуленције у Српској

Извор:
АТВ
06.11.2025
14:49
'Битно' поставља најважнија питања о проблемима енергетског сектора у Републици Српској.
Има ли краја енергетским турбуленцијама?
Када ће Угљевик на мрежу?
Да ли је Гацко стабилно?
Хоће ли ико одговaрати за потрошене милионе на увоз струје?
За 'Битно' говоре: Дико Цвијетиновић, бивши директор ЗП 'Рудник и Термоелектране Угљевик', Милан Баштинац, помоћник министра за електроенергетику у Министарству енергетике и рударства Републике Српске, Максим Скоко, директор ЗП 'Рудник и Термоелектране Гацко' и Младен Мијатовић, предсједник Синдиката удружених радника енергетике.
Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана. Емисију 'Битно' уређује и води Бојан Носовић.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
