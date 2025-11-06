Logo

Битно: Енергетске турбуленције у Српској

Извор:

АТВ

06.11.2025

14:49

Битно: Енергетске турбуленције у Српској
Фото: ATV

'Битно' поставља најважнија питања о проблемима енергетског сектора у Републици Српској.

Има ли краја енергетским турбуленцијама?

Када ће Угљевик на мрежу?

Да ли је Гацко стабилно?

Хоће ли ико одговaрати за потрошене милионе на увоз струје?

За 'Битно' говоре: Дико Цвијетиновић, бивши директор ЗП 'Рудник и Термоелектране Угљевик', Милан Баштинац, помоћник министра за електроенергетику у Министарству енергетике и рударства Републике Српске, Максим Скоко, директор ЗП 'Рудник и Термоелектране Гацко' и Младен Мијатовић, предсједник Синдиката удружених радника енергетике.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана. Емисију 'Битно' уређује и води Бојан Носовић.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

АТВ

Битно

Бојан Носовић

