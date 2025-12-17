Како настаје, који су симптоми и како се лијечи камен у бешици? Ово не смијете игнорисати

17.12.2025
Камен у бешици су тврде грудвице минерала које се формирају у бешици. Настају када минерали у урину формирају кристале. То се често дешава када се бешика не испразни у потпуности.
Мали каменци у бешици могу проћи без лијечења. Али неки каменци у бешици захтијевају лијекове или операцију. Ако се не лијече, каменци у бешици могу довести до инфекција и других проблема.
Понекад камен у бешици не изазива проблеме. Али ако камен иритира зид бешике или блокира проток урина, симптоми могу укључивати:
бол у доњем дијелу стомака
бол приликом мокрења
чешће мокрење
тешкоће са мокрењем или престанак мокрења
крв у урину
замућен урин или тамнији урин него обично
Камен у бешици може се развити када се бешика не празни у потпуности. Када се то деси, у урину има више минерала него течности, што га чини концентрисаним. Концентровани урин може се претворити у кристале који формирају каменце.
Неке инфекције могу довести до камена у бешици. Понекад стање које утиче на способност бешике да задржи или избаци урин може довести до камена у бешици. Било шта у бешици што не би требало да буде тамо, названо страни предмет, такође може проузроковати раст камена у бешици на врху ње.
Најчешће, следећи услови узрокују камен у бешици:Увећање простате – Увећана простата, такође названа бенигна хиперплазија простате (БПХ), може изазвати камен у бешици.
Простата производи течност која излази из тијела са спермом. Увећана простата може блокирати проток урина, спречавајући бешику да се потпуно испразни.
Оштећени живци – Нерви преносе поруке из мозга до мишића бешике. Они говоре бешици када да се стегне или опусти. Ако су ови живци оштећени, услијед можданог удара, повреде кичмене мождине или неког другог здравственог проблема, бешика се можда неће потпуно испразнити.
Ово се назива неурогена бешика.
Други могући узроци камена у бешици укључују:
Оток и иритација, названи упала – Упала бешике, понекад узрокована инфекцијама уринарног тракта или радиотерапијом карлице, може довести до камена у бешици.
Медицински уређаји – Танке цијеви које се стављају у бешику да би се помогло одвођење урина, назване катетери за бешику, могу изазвати камен у бешици.
Такође могу и предмети који случајно доспју у бешику, попут уринарног стента. Минерални кристали, који касније постају каменци, имају тенденцију да се формирају на врху ових уређаја.
Камен у бубрегу – Камен који се формира у бубрезима није исто што и камен у бешици. Расте на различите начине. Али мали камен у бубрегу може се одломити и проћи кроз уретер да би доспио у бешику. Ако остане у бешици, може прерасти у камен у бешици.
Уринарни систем обухвата бубреге, уретере, бешику и уретру. Уринарни систем уклања отпад из тела путем урина. Бубрези се налазе у задњем делу горњег дела стомака. Они филтрирају отпад и течност из крви и производе урин.
Урин се креће од бубрега до бешике кроз уске цијеви које се називају уретери. Бешика складишти урин док не дође вријеме за мокрење. Урин напушта тело кроз малу цијев која се назива уретра.
Мушкарци, посебно они старији од 50 година, имају већу вјероватноћу да имају камен у бешици. Али жене и деца такође могу да их добију.
Стања која могу повећати ризик од камена у бешици укључују:
Блокада – Било које стање које блокира проток урина из бешике у цијев која избацује урин из тијела, названу уретра, може довести до стварања камена у бешици.
Постоји неколико узрока. Најчешћи је увећана простата.
Оштећење нерава – Мождани удар, повреде кичмене мождине, Паркинсонова болест, дијабетес, хернијација диска и низ других проблема могу оштетити живце који контролишу рад бешике.
Камен у бешици који не пролази, чак и ако не изазива симптоме, може довести до проблема, као што су:
Проблеми са бешиком који се називају хронични – Нелијечени каменци у бешици могу изазвати дуготрајне проблеме са уринарним трактом, као што су бол или често мокрење.
Каменци у бешици се такође могу заглавити у отвору где урин излази из бешике и улази у уретру. Ово може блокирати проток урина.
Инфекције уринарног тракта – Камен у бешици може изазвати поновљене инфекције изазване клицама у уринарном тракту.
Можда нећете моћи да спријечите стање које изазива камен у бешици. Али можда ћете моћи да смањите шансе за добијање камена у бешици. Пратите ове савјете:
Закажите љекарски преглед убрзо након појаве симптома уринарног тракта – Рана дијагноза и лијечење увећане простате, инфекције уринарног тракта или неког другог стања могу смањити ризик од појаве камена у бешици, преноси Маyоцлиниц.цом.
Пијте пуно течности – Уношење више течности, посебно воде, може помоћи у спречавању камена у бешици. Течности смањују концентрацију минерала у бешици. Количина воде коју треба пити зависи од старости, величине, здравља и нивоа активности. Питајте вашег љекара колико течности треба пити.
